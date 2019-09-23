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"Чудове тріо": Ольга Сумська показала атмосферну прогулянку з дочками по Києву

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Актриса поділилася милими осінніми фото

Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 53 року захоплює квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і нев'янучою красою. Шанувальники зірки запевняють, що вона взагалі не старіє, що нещодавно в черговий раз підтвердила, показавши архівне фото у купальнику - і на думку фанів, з часів молодості практично не змінилася! При цьому Ольга - щаслива і горда мама двох дочок і маленької онучки.

Старша дочка Антоніна Паперна живе з родиною в Москві, тому кожен її приїзд до Києва - особлива подія. Зараз дівчина якраз в Україні, так що сімейство влаштувало веселу сімейну прогулянку по осінньому Києву. Атмосферними кадрами Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Мама і дочки пройшлися по центру і посиділи за столиком в кафе, насолоджуючись сонячною погодою. Всі троє виглядали дуже стильно - Тоня вибрала білий наряд, який доповнила сірим напівпальто. 17-річна Анна обрала чорний одяг і яскраве червоне пальто, а їх зіркова мама - стильну рожеву куртку.

Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

"Теплий, сонячний, осінній вечір...Київ, улюблені місця. І мої доці", - прокоментувала барвисті знімки актриса.

Відео: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)

Підписники відзначають, що трійця виглядає просто чарівно - ніби подружки, і що всі вони дуже красиві.

  • Чудове тріо
  • Дуже приємно дивитись на вашу дівочу компанію! Такі гарні і веселі...!!!
  • Ще одну красунечку не взяли з собою
  • красуні Донечки
  • Красуні
  • Антоніна як завжди - шикарна. Ви всі дівчата - просто супер
  • Як 3 подружки
  • Дуже гарні
  • Дівчата, які ви тільки гарні!!!! Просто вогонь!!!! Приємно вас бачіті разом! Нехватає самої меншої квіточки.... але хай підростає!!! Будемо тішитися щє однією красунею роду Сумських!
  • Красуні
  • якщо мама щаслива)
  • Серця трьох
  • Дуже гарні у Вас дочки!!! У красивої мами з татом)) як кажуть)))

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту.

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