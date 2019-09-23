"Чудове тріо": Ольга Сумська показала атмосферну прогулянку з дочками по Києву

Актриса поділилася милими осінніми фото
Знаменита українська актриса Ольга Сумська у свої 53 року захоплює квітучим зовнішнім виглядом, стрункою фігурою і нев'янучою красою. Шанувальники зірки запевняють, що вона взагалі не старіє, що нещодавно в черговий раз підтвердила, показавши архівне фото у купальнику - і на думку фанів, з часів молодості практично не змінилася! При цьому Ольга - щаслива і горда мама двох дочок і маленької онучки.
Старша дочка Антоніна Паперна живе з родиною в Москві, тому кожен її приїзд до Києва - особлива подія. Зараз дівчина якраз в Україні, так що сімейство влаштувало веселу сімейну прогулянку по осінньому Києву. Атмосферними кадрами Сумська поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
Мама і дочки пройшлися по центру і посиділи за столиком в кафе, насолоджуючись сонячною погодою. Всі троє виглядали дуже стильно - Тоня вибрала білий наряд, який доповнила сірим напівпальто. 17-річна Анна обрала чорний одяг і яскраве червоне пальто, а їх зіркова мама - стильну рожеву куртку.
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
"Теплий, сонячний, осінній вечір...Київ, улюблені місця. І мої доці", - прокоментувала барвисті знімки актриса.
Відео: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
Підписники відзначають, що трійця виглядає просто чарівно - ніби подружки, і що всі вони дуже красиві.
Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
Раніше Ольга Сумська покрасувалася на пляжі в ефектній сукні-вишиванці і взяла участь у зйомках популярного ТВ-проекту.