Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Джамала останнім часом захоплювала шанувальників стильними появами на публіці - наприклад, вона засвітила пишне декольте в ефірі Танців з зірками 2019. А ось для виступу на "Вечорі прем'єр" з Катею Осадчою співачка вибрала більш стриманий наряд - вона позувала перед камерами у білосніжному брючному костюмі від одного з українських брендів. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що зараз у неї дуже насичений період.

Впоратися з цим їй допомагає кохана сім'я. Джамала вирішила поділитися кадрами з неймовірно ніжної і атмосферної осінньої фотосесії з чоловіком і синочком Еміром-Рахманом. Для зйомки виконавиця вибрала довге біле плаття в квітковий принт, доповнивши образ чорною курточкою і чобітками. А її кохані чоловіки вибрали більш спортивний стиль.

Артистка позувала як одна, так і разом з чоловіком і сином. На одному зі знімків Бекир Сулейманов підкидає маленького Еміра у повітря, а малюк заливисто сміється.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Також неймовірне розчулення викликає кадр, на якому сімейство зфотографувало свої руки, а зверху лежать маленькі ручки синочка.

Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається. Вже завтра відновлюємо тур "10". А зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут", - прокоментувала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Розчулені підписники співачки залишили багато зворушених коментарів про їх чудову сім'ю і ніжні фото.

Останнє фото просто наймиліше ,що можна сфотографувати

Такі милі

Щастя у ваших руках! Дякую, Джамало, за твою щирість, за твої пісні!

Остання фотка, особливо зворушлива

Немає опори міцніше цієї ручки!!!

Щастя та добробуту вашій сім'ї

Фото з ручка ах, розчулення. чудові

Щастя

Дуже гарні....будьте щасливі такі завжди

Ви такі чудові!! Обожнюю

Такі хороші і щирі

Ті маленькі рученята

Дуже гарне та ніжне фото, схоже на 60 роки.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше щаслива Джамала в одному халаті похвалилася "постільним" фото.