Чудова сім'я: Джамала зворушила мережу ніжними фото з чоловіком і сином

Співачка поділилася атмосферними осінніми кадрами
Джамала останнім часом захоплювала шанувальників стильними появами на публіці - наприклад, вона засвітила пишне декольте в ефірі Танців з зірками 2019. А ось для виступу на "Вечорі прем'єр" з Катею Осадчою співачка вибрала більш стриманий наряд - вона позувала перед камерами у білосніжному брючному костюмі від одного з українських брендів. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що зараз у неї дуже насичений період.
Впоратися з цим їй допомагає кохана сім'я. Джамала вирішила поділитися кадрами з неймовірно ніжної і атмосферної осінньої фотосесії з чоловіком і синочком Еміром-Рахманом. Для зйомки виконавиця вибрала довге біле плаття в квітковий принт, доповнивши образ чорною курточкою і чобітками. А її кохані чоловіки вибрали більш спортивний стиль.
Артистка позувала як одна, так і разом з чоловіком і сином. На одному зі знімків Бекир Сулейманов підкидає маленького Еміра у повітря, а малюк заливисто сміється.
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
Також неймовірне розчулення викликає кадр, на якому сімейство зфотографувало свої руки, а зверху лежать маленькі ручки синочка.
Фото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)
"Зйомки, виступи, ефіри, примірки, скільки всього відбувається. Вже завтра відновлюємо тур "10". А зараз просто хочеться зупинитись і залишити це тут", - прокоментувала Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Розчулені підписники співачки залишили багато зворушених коментарів про їх чудову сім'ю і ніжні фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше щаслива Джамала в одному халаті похвалилася "постільним" фото.