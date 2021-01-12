Щоб лікті кусав: після новини про розлучення Кім Кардашьян засипала мережу "голими" фото

Кім Кардашьян завжди була на слуху, а зараз і поготів. Одна з найзнаменитіших у світі теледів розлучається з чоловіком - американським репером Каньє Уестом. А тому до її сторінки в мережі прикута увага преси. І хоча як сама Кім, так і її чоловік зберігають мовчання, пости зірки говорять дуже красномовно, вважають фанати.

Наприклад, довгий час зірка взагалі нічого не викладала. Після в її блозі з'явилися фото з сестрами і дітьми. При цьому ні Каньє, ні кільця на її безіменному пальці в кадрі не виявилося. Це все відразу ж наштовхнуло фанатів на думку, що у завжди ідеальній родині розлад.

Кім вирішила відірватися по повній (фото: instagram.com/kimkardashian)

Тепер же Кім вирішила повернутися до робочих постів. І хоча вони вийшли цілком у дусі бізнесвумен (вона часто позує в нижній білизні), фолловери вважають фото набагато більш провокаційними і зухвалими. Немов Кім хоче заявити чоловікові, що він багато втрачає. А можливо, зірка нарешті вирішила "відірватися", адже відомо, що Каньє був проти надмірної оголеності своєї дружини в мережі.

Пристрасті образів додав і макіяж в дусі жінки вамп: набагато більш зухвалий, ніж зазвичай. На одному фото Кім постала в одних колготках і топі, а для другого приміряла бежевий комплект. Через відтінок і постановку кадру створюється ілюзія, що зірка і зовсім оголена.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян показала, як веселиться з дітьми на ковзанці у стильному вбранні.