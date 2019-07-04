"Що Ви собі дозволяєте?": Володимир Остапчук опублікував "інтимні" фото

Шоумен з гумором подивився на проблему соцмереж із завантаженням фото і потроллив своїх підписників
Україській шоумен і телеведучий Володимир Остапчук вирішив скористатися нещодавніми неполадками в роботі соціальних мереж і вирішив розіграти своїх підписників. Оскільки Instagram ненадовго перестав завантажувати фото, Володимир виклав фейкові фото "ню" і запропонував шанувальникам настодиться результатом.
"Раз @instagram не вантажиться - виклав своє фото ню. Приємного перегляду", - написав він під помилковими фото.
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)
Деякі з підписників не відразу зрозуміли, що це розіграш, про що повідомили Володимиру в коментарях, а дехто зізнався, що все ж бачить фото Остапчука, тому що воно завантажилося.
Скріншот: Комментарі до посту Володимира Остапчука (instagram.com/vova_ostapchuk)
Крім того, телеведучий підтримав челлендж, що поширюється в соцмережах - #BottleCapChallenge, опублікувавши свою версію відкривання ногою ємностей.
Читайте також українські зірки взяли участь у #BottleCapChallenge. Серед них також була одна знаменита співачка.
Нагадаємо, що україській репер та продюсер Потап заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein, про що шанувальники дізналися з соцмереж.