"Що за подряпини на спині?" Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма останнім часом розчулював шанувальників зворушливими сімейними фото - то романтичний знімок з дружиною покаже, то ніжний кадр з сином. Однак на цей раз він явно вирішив додати вогню і поділився у своєму Instagram пікантним фото з виступу.

На ньому Влад зображений під час танцю, при цьому він вже без футболки і красномовно тримається за ремінь брюк, явно збираючись зняти і їх. Шанувальники прийшли в захват від м'язистого торсу танцюриста, проте багато хто також звернули увагу на подряпини на його спині.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фани тут же почали навперебій цікавитися, звідки ж вони взялися, а також залишати компліменти спортивній формі Влада.

"А плечі чого поцарапані...під час танцю?"

"Владе, ви що там робите?"

"Ой ))) ну ФСе"

"Вау! Ось це Красунчик"

"Круто! Нагадує Брюса Лі. Тільки подряпини не з того боку..."

"Ну це виразно пожежа"

"Культурист"

"Що за подряпини на спині?))"

"А що зі спиною? Хто побив?))"

Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською з проекту "Танці з зірками", де він не тільки танцює, а ще й співає.

До речі, Влад Яма розповів, чому не показує обличчя сина. За його словами, він остерігається заздрісних поглядів і не хоче виставляти своє щастя напоказ.