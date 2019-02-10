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'Щось було": Дан Балан розговорився про стосунки з Тіною Кароль


Молдавський артист прокоментував чутки про свій роман з українською поп-дівою

Видео: (youtube.com/Світське життя)

Слухи о романе между двумя тренерами популярного проекта Голос країни 9 ходят едва ли не с первого эфира - многие зрители заметили особо внимательное отношение харизматичного молдавского певца Дана Балана к украинской звезда Тине Кароль, которые откровенно флиртовали друг с другом. Исполнитель решил приоткрыть завесу тайны и в интервью Кате Осадчей в "Светской жизни" признался, какие же между ними отношения на самом деле.

По словам Балана, это вовсе не игра на публику для привлечения внимания к шоу, поскольку это совсем не его стиль.

"Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Мне хотелось, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы там сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по настоящему заинтересует и оказалось, что Тина самая интересная из всего", - отметил музыкант.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Дан также признался, что между ними точно была какая-то искра, однако что из этого получится, загадывать пока рано.

"Мне кажется у нас какая-то синергия состоялась, нам было интересно, что-то было. Но пока это на уровне игры какой-то. Она женщина и понятно, что она изображает из себя крепость, неприступную. За этим интересно наблюдать. Как будет - увидим", - подытожил исполнитель.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Пользователи сети поблагодарили за интересный выпуск и признались в симпатии к Dan Balan.

Кадр из видео

"Цікава вийшла розмова із Даном Баланом. Дуже приємна він людина. Я не слідкувала ані за його творчістю і жодне інтерв'ю не бачила і у цьому інтерв'ю він мене підкорив своєю людяною простотою. Дякую "Світському життю";

"Дан такой обаятельный";

"Пристали к Дану с этой личной жизнью! Человек живет в Европе - там только в его возрасте начинают задумываться о семье, браке. Это его личное дело. Во всех интервью вам 40 лет и прочее бла,бла,бла. Только в нашей стране стереотипы, что 40 прям уже рубеж старости!﻿" - пишут подписчики.

Напомним, Тина Кароль отметила день рождения на репетиции Голос країни.

Мы также писали, как прошел третий эфир Голоса Країни 9. На проекте все еще идет этап слепых прослушиваний.

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