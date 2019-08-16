"Що з обличчям?": Потапа несподівано переплутали з солістом Rammstein

Ексцентричний репер та продюсер Потап, який повернувшись з весільної подорожі з Настею Каменських, вже впритул приступив до концертної діяльності, розмістив на своїй сторінці один із знімків свого виступу — кадр викликав неоднозначну реакцію користувачів.

Сильно засмаглий на італійських курортах Потап вийшов на фото не дуже вдало, що відзначили його підписники і навіть позмагалися в дотепності на кого ж він більше схожий, на соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, дружбу з яким український виконавець завів вже давно або фантастичного персонажа зі старої французької комедії — Фантомаса.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Я взагалі на початку вирішила, що це Тілль Линдеманн з Рамштайна соліст, ну і гримм тут у Потапа

На фантомаса тут схожий

Потап: я не я коли голодний

Це хто скаче взагалі? Птп, ти??? Horror song sounds...

Фантомааас!!!!)))))))))

Красень!

Демон

А хто на фото?

Дядько, шо з особою

Потап скоро лусне!

Міккі Рурк, ти?))

Це Ви чи фотошоп?!

Як-то навіть на себе не схожі

Що з обличчям?

Найкмітливіші навіть запропонували реперу послуги з фотошопу та іншої корекції невдалих фото.

Варто нагадати, що нещодавно Потап здивував своїх підписників оригінальним рішенням щодо своєї зачіски. "Питання з волоссям вирішено" — зраділи фолловери.

Дружина продюсера Настя Каменських показує не лише робочі моменти і професійні кадри з Потапом, але і публікує буденні фото з спільних пробіжок подружньої пари.

А ще, нещодавно ми дізналися, кого ж з свого оточення Настя Каменських вважає своїм найкращим другом.