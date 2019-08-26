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"Що з губами?": Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.08.2019 - 20:42
"Що з губами?": Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль
Юрій Горбунов (фото: facebook.com/Данил Щербаков)

Користувачі мережі "рознесли" зовнішній вигляд української співачки

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно похвалився милим сюрпризом на свій день народження, показав нове фото з Тіною Кароль на своїй сторінці в Instagram.

Горбунов зробив знімок зі знаменитою співачкою на зйомках нового сезону танцювального шоу Танці з зірками. Варто зазначити, що Горбунов і Кароль є ведучими цієї програми.

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

Юрій Горбунов з Тіною Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При цьому користувачів мережі дуже здивувала ця фотографія. Багато людей зауважили, що з губами співачки, на які вона нанесла яскраву помаду, щось не так.

  • Губи - немає сил на них дивитися! Невже ніхто не може сказати! Це жахливо!
  • Я думала ніхто не помітить її криві губи;
  • Тіні величезний мінус;
  • Помаду потрібно змінити, не йде;
  • Ем... скажімо так, це не найкраще фото Тіни;
  • Тіночка, що це таке, вигляд 50 років, невдалий макіяж;
  • Мейкапчик підкачав? Тіна вам краще взагалі без макіяжу, і ви виглядаєте краще, ніж з ним;
  • По-перше, вона людина... а потім артистка... і нехай у дзеркало дивиться у що одягається і як малюється ... а одягне нічну сорочку і на сцену ... фу;
  • Жесть, скільки тонального крему;
  • Що сталося з Тініним обличчям;
  • На Тіну зараз не схожа!! Жесть, Тіна стань колишньою, як була!
  • А така гарна була...

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

&quot;Що з губами?&quot;: Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу дворічного сина. Він також прокоментував можливу участь у шоу в якості зіркового танцюриста.

Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов заінтригував "постільним" фото з Катею Осадчою.

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