"Що з губами?": Юрій Горбунов осоромився зі знімком Тіни Кароль

Юрій Горбунов (фото: facebook.com/Данил Щербаков)

Користувачі мережі "рознесли" зовнішній вигляд української співачки

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно похвалився милим сюрпризом на свій день народження, показав нове фото з Тіною Кароль на своїй сторінці в Instagram.

Горбунов зробив знімок зі знаменитою співачкою на зйомках нового сезону танцювального шоу Танці з зірками. Варто зазначити, що Горбунов і Кароль є ведучими цієї програми.

Юрій Горбунов з Тіною Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При цьому користувачів мережі дуже здивувала ця фотографія. Багато людей зауважили, що з губами співачки, на які вона нанесла яскраву помаду, щось не так.

Губи - немає сил на них дивитися! Невже ніхто не може сказати! Це жахливо!

Я думала ніхто не помітить її криві губи;

Тіні величезний мінус;

Помаду потрібно змінити, не йде;

Ем... скажімо так, це не найкраще фото Тіни;

Тіночка, що це таке, вигляд 50 років, невдалий макіяж;

Мейкапчик підкачав? Тіна вам краще взагалі без макіяжу, і ви виглядаєте краще, ніж з ним;

По-перше, вона людина... а потім артистка... і нехай у дзеркало дивиться у що одягається і як малюється ... а одягне нічну сорочку і на сцену ... фу;

Жесть, скільки тонального крему;

Що сталося з Тініним обличчям;

На Тіну зараз не схожа!! Жесть, Тіна стань колишньою, як була!

А така гарна була...

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу дворічного сина. Він також прокоментував можливу участь у шоу в якості зіркового танцюриста.

Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов заінтригував "постільним" фото з Катею Осадчою.