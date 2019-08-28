"Що ще мені треба!" Джамала показала в деталях подарунок чоловіка на її 36-річчя

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка наголосила, що вона абсолютно щаслива, адже у неї все для цього є

Джамала нарешті показала, як же вона провела свій день народження, який пройшов вчора, 27 серпня. Зазначимо, що українській співачці кримськотатарського походження, переможниці Євробачення 2017 виповнилось 36 років. При цьому на своє 36-річчя Джамала попросила кожного шанувальника зробити їй подарунок. І вельми незвичайний! Співачка запропонувала зробити добру справу і пожертвувати будь-яку суму на закупівлю реагентів.

І ось, Джамала показала, як же провела цей святковий день. І який подарунок їй зробив головний "шанувальник" - її чоловік Сеїт-Бекір.

З'ясувалося, що бізнесмен подарував своїй зоряній дружині стильну обновку - довге плаття з глибоким декольте і високим розрізом. Руде плаття всипане дрібним чорним принтом. Як зазначила сама Джамала - "все шукала "леопард", чоловік подарував "гепард".

Свій образ співачка доповнила стильними ковбойськими чобітьми чорного кольору. Так що образ вийшов одночасно романтичний і "бунтарський".

Цікаво, що деякі шанувальники співачки так і не зрозуміли, де ж там "гепард". Тому Джамала для більшої наочності опублікувала колаж для порівняння, на якому бачимо гепарда і леопарда.

Чоловік подарував Джамалі сукню з трендовим принтом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фото для наочності - в чому відмінність плям гепарда і леопарда (фото: instagram.com/jamalajaaa)

За фотографіями також бачимо, що свій день народження Джамала провела і на прогулянці в лісі. При цьому свою господиню супроводжує собачка Баду. Співачка опублікувала цілу серію фото з цієї прогулянки.

А також завершила її життєрадісним знімком. На опублікованому портреті співачка щиро посміхається, навіть закривши очі від щастя.

“У мене є ви, сім'я, музика. Що мені ще треба?!" - пише радісна Джамала.

Щаслива Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Щаслива Джамала на прогулянці з Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі. При цьому співачка підкреслила, що ця поїздка була для неї абсолютно несподіваною, але тим більш прекрасною. При цьому по Парижу Джамала прогулялася з подругою і зробила серію фото свого нового літнього образу.