"Що ти робиш з нами?" Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі

Деякі шанувальники навіть не впізнали Тіну, так як вона дещо змінила імідж
Тина Кароль, похоже, решила немного преобразить свой имидж, добавив в него нотку девичьей игривости. Так, во время съемок нового выпуска шоу Голос країни Тина покала свою новую прическу. Обычно певица укладывает волосы крупными локонами и делает пробор на одну сторону. В этот раз Кароль решилась на эксперимент, украсив прическу милыми красными заколами.
Чуть позже Кароль показала новые фото. На этот раз уже с большого весеннего концерта, который прошел в стенах дворца "Украина" в Киеве. И вновь Кароль показала по-весеннему нежный образ. В волосах опять заколка – только белая.
Обворожительная Тина Кароль с новой прической. "С Весной в душе!" - подписала она снимок (фото: instagram.com/tina_karol)
И все же внимание поклонников привлекли другие детали стильного выхода Тины.
Так, для выхода на сцену Кароль выбрала атласную юбку бежевого цвета и короткий красный топ с ворсинками. При этом последний элемент образа максимально выгодно подчеркивает роскошный бюст украинской исполнительницы.
Тина Кароль и участник шоу Х-фактор Никита Ломакин (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)
Поклонники 34-летней певицы буквально засыпали ее восторженными комментариями:
К слову, в сети также появилось видео выступления Тины Кароль на недавнем концерте:
Видео: instagram.com/tinakarol_fantina
Напомним, что на этом же концерта была и Катя Осадчая, которая встретилась там с Винником. При этом телеведущая также сверкнуда роскошным красным образом.
Интересно, что до этого 44-летняя Виктория Бекхэм также восхитила образом в алых тонах. Так что ловим тренд ;)