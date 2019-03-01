"Що ти робиш з нами?" Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі

Деякі шанувальники навіть не впізнали Тіну, так як вона дещо змінила імідж

Тина Кароль, похоже, решила немного преобразить свой имидж, добавив в него нотку девичьей игривости. Так, во время съемок нового выпуска шоу Голос країни Тина покала свою новую прическу. Обычно певица укладывает волосы крупными локонами и делает пробор на одну сторону. В этот раз Кароль решилась на эксперимент, украсив прическу милыми красными заколами.

Чуть позже Кароль показала новые фото. На этот раз уже с большого весеннего концерта, который прошел в стенах дворца "Украина" в Киеве. И вновь Кароль показала по-весеннему нежный образ. В волосах опять заколка – только белая.

Обворожительная Тина Кароль с новой прической. "С Весной в душе!" - подписала она снимок (фото: instagram.com/tina_karol)

И все же внимание поклонников привлекли другие детали стильного выхода Тины.

Так, для выхода на сцену Кароль выбрала атласную юбку бежевого цвета и короткий красный топ с ворсинками. При этом последний элемент образа максимально выгодно подчеркивает роскошный бюст украинской исполнительницы.

Тина Кароль и участник шоу Х-фактор Никита Ломакин (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Поклонники 34-летней певицы буквально засыпали ее восторженными комментариями:

"Весна пришла, привела Тину, а Тина оторвала нам голову"

"Прикольная заколочка"

"Вот тут ты настоящая"

"Девочка -витаминка"

"Просто нет равных"

"Что ты делаешь с нами?"

"Наша Богиня весны!"

"У Тины образ, ну прям не узнать"

"Такой нежный образ у Тины"

"А какой бюст..."

К слову, в сети также появилось видео выступления Тины Кароль на недавнем концерте:

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

Напомним, что на этом же концерта была и Катя Осадчая, которая встретилась там с Винником. При этом телеведущая также сверкнуда роскошным красным образом.

Интересно, что до этого 44-летняя Виктория Бекхэм также восхитила образом в алых тонах. Так что ловим тренд ;)