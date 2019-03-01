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"Що ти робиш з нами?" Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 12:02
"Що ти робиш з нами?" Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Деякі шанувальники навіть не впізнали Тіну, так як вона дещо змінила імідж

Тіна Кароль, схоже, вирішила трохи змінити свій імідж, додавши в нього нотку дівочої грайливості. Так, під час зйомок нового випуску шоу Голос країни Тіна покала свою нову зачіску. Зазвичай співачка укладає волосся великими локонами і робить проділ на одну сторону. Цього разу Кароль зважилася на експеримент, прикрасивши зачіску милими червоними заколами.

Трохи пізніше Кароль показала нові фото. На цей раз вже з великого весняного концерту, який пройшов у стінах палацу "Україна" в Києві. І знову Кароль показала по-весняному ніжний образ. У волоссі знову шпилька – тільки біла.

Тіна Кароль

Чарівна Тіна Кароль з новою зачіскою. "З Весною в душі!" - вона підписала знімок (фото: instagram.com/tina_karol)

І все ж привернули увагу шанувальників інші деталі стильного виходу Тіни.

Так, для виходу на сцену Кароль вибрала атласну спідницю бежевого кольору і короткий червоний топ з ворсинками. При цьому останній елемент образу максимально вигідно підкреслює розкішний бюст української виконавиці.

Кароль і Микита Ломакін

&quot;Що ти робиш з нами?&quot; Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі

Тіна Кароль і учасник шоу Х-фактор Микита Ломакін (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Шанувальники 34-річної співачки буквально засипали її захопленими коментарями:

  • "Весна прийшла, привела Тіну, а Тіна відірвала нам голову"
  • "Прикольна заколочка"
  • "Ось тут ти справжня"
  • "Дівчинка -вітамінка"
  • "Просто немає рівних"
  • "Що ти робиш з нами?"
  • "Наша Богиня весни!"
  • "У Тіни образ, ну прям не впізнати"
  • "Такий ніжний образ у Тіни"
  • "А який бюст"

До речі, в мережі також з'явилося відео виступу Тіни Кароль на недавньому концерті:

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

Нагадаємо, що на цьому ж концерту була і Катя Осадча, яка зустрілася там з Вінником. При цьому телеведуча також сверкнуда розкішним червоним образом.

Цікаво, що до цього 44-річна Вікторія Бекхем також захопила образом в червоних тонах. Так що ловимо тренд ;)

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