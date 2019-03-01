"Що ти робиш з нами?" Тіна Кароль показала розкішні форми в короткому топі

Деякі шанувальники навіть не впізнали Тіну, так як вона дещо змінила імідж
Тіна Кароль, схоже, вирішила трохи змінити свій імідж, додавши в нього нотку дівочої грайливості. Так, під час зйомок нового випуску шоу Голос країни Тіна покала свою нову зачіску. Зазвичай співачка укладає волосся великими локонами і робить проділ на одну сторону. Цього разу Кароль зважилася на експеримент, прикрасивши зачіску милими червоними заколами.
Трохи пізніше Кароль показала нові фото. На цей раз вже з великого весняного концерту, який пройшов у стінах палацу "Україна" в Києві. І знову Кароль показала по-весняному ніжний образ. У волоссі знову шпилька – тільки біла.
Чарівна Тіна Кароль з новою зачіскою. "З Весною в душі!" - вона підписала знімок (фото: instagram.com/tina_karol)
І все ж привернули увагу шанувальників інші деталі стильного виходу Тіни.
Так, для виходу на сцену Кароль вибрала атласну спідницю бежевого кольору і короткий червоний топ з ворсинками. При цьому останній елемент образу максимально вигідно підкреслює розкішний бюст української виконавиці.
Тіна Кароль і учасник шоу Х-фактор Микита Ломакін (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)
Шанувальники 34-річної співачки буквально засипали її захопленими коментарями:
До речі, в мережі також з'явилося відео виступу Тіни Кароль на недавньому концерті:
Відео: instagram.com/tinakarol_fantina
Нагадаємо, що на цьому ж концерту була і Катя Осадча, яка зустрілася там з Вінником. При цьому телеведуча також сверкнуда розкішним червоним образом.
Цікаво, що до цього 44-річна Вікторія Бекхем також захопила образом в червоних тонах. Так що ловимо тренд ;)