"Чому": близнючки Анна-Марія розповіли в новому кліпі про любов до одного хлопця

Анна-Марія — Чому

Чи може в кожній унікальній історії кохання бути щось схоже? Хіба, якщо дівчатка-близнючки закохались у хлопців-близнюків. Свою інтерпретацію цієї дивовижної історії запропонували дівчата з популярного українського дуету Анна-Марія у кліпі "Чому".

Режисером кліпу виступив відомий український кліпмейкер Юрій Движон (DVIZHON), який своїми роботами намагається не лише вразити, а й закріпити за українською музикою престижне місце на зарубіжному п'єдесталі.

Співачки інтригують: у кліпі вони розкривають тему на найпопулярнішого питання — чи доводилося сестрам-близнюкам закохуватися в одного хлопця?

Анна: "Напевно, найбільш часто задається питання: "А чи закохувалися ви в одного хлопця?" В цьому кліпі як раз ця тема розкривається. В нашому житті дійсно був такий випадок, правда, це було в 6 класі."

Марія: "У нашому кліпі є історія. Але при цьому ми постаралися зробити таке відео, яке дасть глядачеві відчуття, що він побував на нашому концерті."

У кліпі Анна і Марія самі грають на гітарі та барабанах. При цьому якщо з гітарою сестри "дружать" давно, то гру на барабанах довелося освоювати спеціально для зйомок кліпу.

Зйомки кліпу Анна-Марія — "Чому"

"У близнюків дуже часто трапляються випадки, коли вони можуть закохатися в одну і ту ж саму людину, але не завжди у цієї людини може знайтись її копія, яка допоможе вичерпати цей конфлік. Я вважаю, що момент моєї співпраці з дуетом Анна-Марія рано чи пізно повинен був настати, тому що я як ніхто інший знаю, як це з першого дня свого життя мати поруч близнюка. Мені дуже захотілось щоб моя перша робота для дівчат була певною мірою символічною в цьому плані та несла музичнісь, позитивні емоції та трішки гумору", — розповідає про співпрацю режисер Юрій Движон.

І режисер, і Анна-Марія не приховують, що надихнулися естетикою 80-х.

"Це якийсь мінімалізм, простота, але все зі смаком і своїм унікальним стилем. Звертаєш увагу не на оболонку, а на саму суть", — кажуть сестри.

Цікаво, що в представленому новому кліпі "Берега" співак Макс Барських також надихнувся модою 80-х.

Нагадаємо, 14 листопада в столичному Палаці спорту відбулося виступ світової легенди Стінга і американського реггі-виконавця Шеггі. У соцмережі шанувальники продовжують обговорювати "вибуховий" концерт.

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