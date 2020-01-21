Чиста спокуса: Надя Дорофєєва засвітила апетитні форми в прозорому вбранні

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом насолоджується відпусткою у Домініканській Республіці. Хоч сонячна погода чергується з залпами теплої зливи, це нітрохи не псує враження від відпочинку. До речі, Надя і Вова перші дні проводили час з друзями – бізнесвуман Лерою Бородіною і її чоловіком, ведучим Андрієм Шабановим, але подружжя поїхало і залишило артистів наодинці. Надя повідомила, що не знає, чим зайнятися з чоловіком, коли немає компанії, і викликала бурхливу реакцію шанувальників. Але, схоже, питання відпало саме собою – Вова і Надя вирішили віддатися романтиці. Крім того, співачка спокушає чоловіка пікантним вбранням.

Так, в InstaStories вона показала гаряче фото, на якому зображена в прозорому вбранні. Крізь тканину чітко видно чорну білизна (або купальник), а також апетитні форми співачки, адже вона демонструє на камеру "вид ззаду".

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя поділилася романтичним кадром з чоловіком. Вова обійме дружину, прикривши очі, притягнувши її до себе. А Надя лише посміхається і ближче пригортається до чоловіка. Пара зображена біля океану на пляжі, тому співачка позує в купальнику.

Вова, в свою чергу, вирішив поділитися з шанувальниками своїми думками про життя і висновками про моменти, яких часто не надаєш значення, але починаєш цінувати лише через певний період часу.

"Як легко помічати дрібні неприємності і як складно звертати увагу на величезні приємності. Ми всі такі любовні перебуваємо на острові з величезними пальмами, смачною їжею, блакитним океаном, з друзями і знаєте... Я більшу частину часу був чимось незадоволений.Чому? Та просто так легше. Мене дуже бентежив дощ, комарі, які мабуть оснащені шумозаглушуючими приладами, тому їх не чути, але при цьому вони з'їли майже всього мене. Екскурсією, океаном, який був з дуже великими хвилями, втома, яка наздоганяла нас в районі 9 вечора через Джет лег. І сьогодні вранці задав собі питання. А чи не знахабнів я?! Теплий дощ, під яким хочеться танцювати, тому що температура повітря все одно не опускається нижче 27. Комарі, серйозно? Коли їдемо з друзями на шашлики під Київ, якось це нас не бентежить. Екскурсія? Та це кайф, змінюємо звичний вид готелю на дику природу, дізнаємося нове про абсолютно незнайомій країні. Океан? Так, я ж у Києві щоранку починаю з запливу по нашому спокійному місцевому океану. І, нарешті, ми лягаємо в нормальний час і встаємо в 7:30 ранку. Робимо зарядку, яка заряджає нас на цілий день, і просто відпочиваємо", - зізнався Вова у філософському відвертому пості.

Раніше Надя Дорофєєва спокусила мережу відвертим фото топлес на пляжі.