Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем

Фото: Оля Полякова з донькою Машею (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зачарувала шанувальників ефектним кадром з фотосесії

Оля Полякова під час карантину стала проводити набагато більше часу зі своїми доньками - 15-річною Машею і 8-річною Алісою. Співачка відверто зізналася, що часом це дуже непросто і їм довелося заново вчитися спілкуватися. Однак "Королева ночі" не сумує і придумує нові розваги для своїх домочадців і шанувальників - у прямих ефірах вона показує свої тренування, обговорює цікаві теми з іншими зірками і готує з дітьми смаколики. Великдень вони будуть відзначати в тісному сімейному колі в своєму заміському будинку.

Полякова вирішила привітати всіх фанатів з цим світлим святом в Instagram. Артистка опублікувала барвистий і ефектний знімок, на якому вони з дочками сидять за красиво накритим великоднім столом у саду.

При цьому мама і дівчатка одягнені в елегантні вбрання яскравих кольорів, а на головах у них красуються капелюшки незвичайних форм. Так, сама Оля обрала ніжно-рожевий колір, Маша - смарагдово-зелений, а Аліса блакитний. Кадр був зроблений раніше в рамках фотосесії для одного з журналів.

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - душевно побажала підписникам співачка.

Користувачі мережі прийшли в захват від такого яскравого фото і засипали Олю компліментами і привітаннями зі святом.

Які ж ви красунечки! Ватаю вас з Паскою! Христос Воскрес!

Дуже красиві ,шикарні

Як з листівки)

Які дамі!!! Справжні леді!!! Зі святом! Христос воскрес!

Здоров'я та супутніх благ!!! Фото вогонь

ААААхх. Як красиво. Принцеси. Всіх благословень Вашому будинку Вашій родині!!!

Воістину воскрес!Спасибі!

Чисто королівська сім'я

Клас,щирі вітання!

Мадам ,а король де?)

Не вистачає глави сімейства

Вау,які ви красиві

Красуні Фото як кадр з фільму. Вітаю з Світлим Великоднем! Всіх благ земних

Яка ретро краса. Віє благородством і аристократичної інтелігентністю! Зі святом! Хай наповнюються любов'ю серця

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як проводить карантин з користю для сім'ї.