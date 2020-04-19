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Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2020 - 11:58
Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем
Фото: Оля Полякова з донькою Машею (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зачарувала шанувальників ефектним кадром з фотосесії

Оля Полякова під час карантину стала проводити набагато більше часу зі своїми доньками - 15-річною Машею і 8-річною Алісою. Співачка відверто зізналася, що часом це дуже непросто і їм довелося заново вчитися спілкуватися. Однак "Королева ночі" не сумує і придумує нові розваги для своїх домочадців і шанувальників - у прямих ефірах вона показує свої тренування, обговорює цікаві теми з іншими зірками і готує з дітьми смаколики. Великдень вони будуть відзначати в тісному сімейному колі в своєму заміському будинку.

Полякова вирішила привітати всіх фанатів з цим світлим святом в Instagram. Артистка опублікувала барвистий і ефектний знімок, на якому вони з дочками сидять за красиво накритим великоднім столом у саду.

При цьому мама і дівчатка одягнені в елегантні вбрання яскравих кольорів, а на головах у них красуються капелюшки незвичайних форм. Так, сама Оля обрала ніжно-рожевий колір, Маша - смарагдово-зелений, а Аліса блакитний. Кадр був зроблений раніше в рамках фотосесії для одного з журналів.

Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - душевно побажала підписникам співачка.

Користувачі мережі прийшли в захват від такого яскравого фото і засипали Олю компліментами і привітаннями зі святом.

  • Які ж ви красунечки! Ватаю вас з Паскою! Христос Воскрес!
  • Дуже красиві ,шикарні
  • Як з листівки)
  • Які дамі!!! Справжні леді!!! Зі святом! Христос воскрес!
  • Здоров'я та супутніх благ!!! Фото вогонь
  • ААААхх. Як красиво. Принцеси. Всіх благословень Вашому будинку Вашій родині!!!
  • Воістину воскрес!Спасибі!
  • Чисто королівська сім'я
  • Клас,щирі вітання!
  • Мадам ,а король де?)
  • Не вистачає глави сімейства
  • Вау,які ви красиві
  • Красуні Фото як кадр з фільму. Вітаю з Світлим Великоднем! Всіх благ земних
  • Яка ретро краса. Віє благородством і аристократичної інтелігентністю! Зі святом! Хай наповнюються любов'ю серця

Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як проводить карантин з користю для сім'ї.

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