Чисто королівська сім'я: Оля Полякова з дочками привітала всіх з Великоднем

Співачка зачарувала шанувальників ефектним кадром з фотосесії
Оля Полякова під час карантину стала проводити набагато більше часу зі своїми доньками - 15-річною Машею і 8-річною Алісою. Співачка відверто зізналася, що часом це дуже непросто і їм довелося заново вчитися спілкуватися. Однак "Королева ночі" не сумує і придумує нові розваги для своїх домочадців і шанувальників - у прямих ефірах вона показує свої тренування, обговорює цікаві теми з іншими зірками і готує з дітьми смаколики. Великдень вони будуть відзначати в тісному сімейному колі в своєму заміському будинку.
Полякова вирішила привітати всіх фанатів з цим світлим святом в Instagram. Артистка опублікувала барвистий і ефектний знімок, на якому вони з дочками сидять за красиво накритим великоднім столом у саду.
При цьому мама і дівчатка одягнені в елегантні вбрання яскравих кольорів, а на головах у них красуються капелюшки незвичайних форм. Так, сама Оля обрала ніжно-рожевий колір, Маша - смарагдово-зелений, а Аліса блакитний. Кадр був зроблений раніше в рамках фотосесії для одного з журналів.
Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)
"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - душевно побажала підписникам співачка.
Користувачі мережі прийшли в захват від такого яскравого фото і засипали Олю компліментами і привітаннями зі святом.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як проводить карантин з користю для сім'ї.