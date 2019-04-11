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Чиста розкіш: Сінді Кроуфорд блищить в Гонконзі

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2019 - 21:31
Чиста розкіш: Сінді Кроуфорд блищить в Гонконзі
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель радує шанувальників стильними образами

Сінді Кроуфорд вже давно є Амбассадор люксового швейцарського виробника годинників і прикрас Omega. В одній з останніх рекламних кампаній вони знялися разом з дочкою - 17-річною моделлю Кайей Гербер. "Два покоління - один вибір", - звучав слоган марки. А восени минулого року в створенні Кампейн участовать вся сім'я: сама Сінді, її чоловік - колишній манекенник Ренді Гербер, а також їхні діти Кайя і Преслі.

 

І ось недавно Сінді вирушила в Гонконг, щоб продовжити співпрацю зі знаменитою маркою і відвідати захід, влаштований нею. 53-річна супермодель прилетіла в Азію пару днів назад і відразу ж почала постити численні фото та сторіз, включаючи страви з популярного ресторану Маdamе Fu. Але звичайно, найбільше прихильників залучили образи Кроуфорд. У перший день вона з'явилася в джинсах вузьких класичного крою і білій сорочці. Доповнила його невелика бежева сумочка, коричневі човники без каблука, великі сонцезахисні окуляри, а ще - прикраси Omega (куди без них?).

Синди Кроуфорд

 

Стильна Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

 

А на наступний сяяла у розкішній білій сукні з оголеними плечима від австралійського бренду Alex Perry, яку доповнила золотим годинником, сережками-кільцями і "мармуровим" клатчем. Образ вийшов по-справжньому шикарним також завдяки бездоганній укладанні та макіяжу, що підкреслює виразність погляду і сяючу шкіру. "Вітаю OMEGA в Гонконзі", - лаконічно підписала супермодель фото на своїй сторінці в Instagram.

 

Численні шанувальники Сінді, як завжди, оцінили лук зірки "на відмінно". "На всі віки найкрасивіша жінка", "Просто чудова!", "Ти виглядаєш просто неймовірно", "Ти ніколи не розчаруєш. Завжди прекрасна", "Просто неймовірно", "Моя улюблена супермодель! Завжди приголомшливий!", "Найкрасивіша жінка в світі "," Красуня, Сінді! "," Просто казкова "...

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