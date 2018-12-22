"Чіп і Дейл": Регіна Тодоренко розповіла, хто допомагає їй із сином

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зняла відео спільної прогулянки

Відома телеведуча Регіна Тодоренко познайомила своїх шанувальників з тими, хто попомагає їй з новонародженим сином. На прогулянці щасливу молоду маму супроводжували її батьки – Петро і Ірина. Відео веселого сімейного променаду вона поділилася в "історіях" Instagram.

Усміхнена Регіна зняла на камеру, як її батько котить коляску з онуком, а мама йде за її спиною.

"Бабуся з дідусем поспішатимуть на допомогу! Чіп і Дейл", - на камеру весело оголосила ведуча.

Скріншот InstagramStories (instagram.com/reginatodorenko)

Примітно, що Регіна воліє не ділиться інформацією про первістка та обмежується лише загальними фразами. Наприклад, коли дівчина була відсутня у соцмережі кілька дні після пологів, підписники забили тривогу. Вони жваво цікавился самопочуттям мами і малюка.

Пізніше телеведуча вийшла на зв'язок і повідомила, що у неї все добре, заспокоївши стурбованих фанів. За дружину вирішив заступитися її чоловік, російський співак Влад Топалов. Він попросив не докучати його Регіні і дати їй насолодитися материнством і сімейним затишком.

Також Топалов опублікував цікаве відео з машини, в якій їде разом з Тодоренко і сином. Творча пара наспівує безсмертний хіт Луї Армстронга.

Відео: РБК-Україна