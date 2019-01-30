Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Для однорічної дівчинки запросили цілий колектив аніматорів

Третий ребенок Ким Кардашьян и Канье Уэста, которого родила для пары суррогатная мать, малышка Чикаго в феврале отпразднует своей первый день рождения, однако, вечеринки для родители устраивают уже сейчас. Ее мега-популярные родители совсем не суеверные люди и часто празднуют дни рождения детей по нескольку раз за долго до праздничной даты.

В середине января состоялся семейный ужин, на котором Чикаго получила свои первые подарки. Так ее тетя Кортни Кардашьян подарила девочке копию настоящего Мерседеса (очень похожего на тот, что стоит в гараже у Ким) ярко-желтого оттенка, в который сразу же уселись все дети звездной пары и устроили автопробег по огромному дому.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Однако, больше всего впечатлило убранство дома к празднику, его украсили искусственным газоном и кустами с алыми розами в стиле сказочной истории "Алиса в стране чудес". Кроме того, на вечеринке развлекал детей целый коллектив аниматоров, которые были одеты в костюмы Алисы, Королевы-червей и Безумного шляпника.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Сама Ким предпочла нарядному платью стиль спорт-шик, надев серебристые леггинсы, и ветровку к ним в цвет размера оверсаз. Изюминкой образа стали высоки носки, в которые она заправила леггинсы.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Чикаго мама нарядила в милое светлое детское платьице в китайском стиле и черные ботиночки на шнуровке.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Стоит отметить, что Ким Кардашьян совсем недавно снялась в рекламе собственного косметического бренда и удивила поклонников внезапными изменениями во внешности.

Кроме того, Ким, как законодательница трендов, предложила попробовать новинку из ее бьюти-коллекции, на создание которой ее вдохновила великая Коко Шанель.

И еще стало известно, что пара в четвертый раз станет родителями, Ким и Канье ждут малыша, которого вынашивает для них суррогатная мать.