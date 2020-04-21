Чіткі пацани: Олександр Стоянов з сином повеселили мережу яскравою "зміною нарядів"

Катерина Кухар і Олександр Стоянов відповідально підійшли до безпеки своєї сім'ї - перші два тижні карантину вони навіть провели окремо від дітей, тому що пара щойно повернулася з Таїланду. Після чого сімейство з'єдналося і вирушило на самоізоляцію на дачу. Там вони відсвяткували і Великдень в тісному сімейному колі, а балерина зачарувала мережу затишним святковим фото з паскою і крашанками.

Тим часом Олександр вирішив вивчити щось нове і розібратися в популярній молодіжній соцмережі TikTok, а на допомогу покликав сина Тимура. Саме в цій мережі зараз гуляє безліч веселих флешмобів, в одному з яких танцюрист зі спадкоємцем і вирішили взяти участь. Вони зняли веселе відео, на якому Стоянов старший відображений в халаті, а молодший - в піжамі, після чого вони "міняються нарядами", а потім проробляють цей трюк ще раз.

Олександр зізнався, що спочатку йому було непросто вникнути у все це, однак пізніше він все ж трохи освоївся.

Відео: Олександр Стоянов з сином (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Освоюємо з Тимой нову для нас соціальну мережу! Що тут скажеш.. Для молодого покоління легше дається, а я з перших секунд думав: «чорт ногу зломить», нічого не ясно! Думаю, я не один такий! Але начебто, як освоївся)) Є тут у мене завзяті тіктокери?" - поділився своїми враженнями прем'єр Національної опери України.

Користувачі мережі оцінили зусилля Олександра і похвалили його в коментарях.

Не прям так, але там теж є

Забавно

Які прикольні!

Супер

Так ви й до "Однокласників" доберетеся

Чіткі пацани!

Саша ми теж з онуками вчимося цій науці,навчилися бачити вас і слава богу,пізнаємо потихеньку!

Такі класні

Скріншот коментарів (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, Катерина Кухар несподівано змінила імідж на карантині і змінила колір волосся.