"До біса красива": Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні

Українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Спочатку артистка відвідала Рим, де, до речі, вразила фанатів вражаючою розтяжкою. При цьому вона позувала на балконі свого номера в одній лише нижній білизні, що викликало неоднозначну рекацию в мережі. Після чого знаменитість вирушила на Лазурний берег, а саме в Монако.

На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася знімком в ефектному образі. Артистка відправилася на концерт, для чого вибрала елегантне і стильне чорне вечірнє плаття в підлогу. Волосся вона залишила розпущеним і доповнила образ сумочкою-клатчем на ланцюжку.

"Іду на концерт", - прокоментувала Лобода публікацію, причому англійською мовою.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери співачки оцінили її класичний і в той же час модний образ і не стали скупитися на компліменти.

Ну не можна ж бути такою красивою!!!!! Шикарна!!!

Висадіть Монако до біса

Грація

Красива!

Чертовски красива! Не буду бажати удачі, вона вам не знадобиться))))

Сама нереальна

Рівень ідеальності зашкалює

Уау, отожги там, наша вогняна дамочка

Ти супер

Дуже красива дівчина співачка Лобода

ЯК МОЖНА БУТИ ТАКОЮ ГОРЯЧЕЕЕЕЕЙ

Як завжди елегантна і сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Як ми раніше писали, Світлана Лобода щосили насолодилася яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода провела дуже насичені дні - виконавиця ходила по магазинах, тусовкам, звичайно ж, на екскурсії.

Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.