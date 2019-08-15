"До біса красива": Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні

Артистка відвідала концерт в елегантній сукні
Українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Спочатку артистка відвідала Рим, де, до речі, вразила фанатів вражаючою розтяжкою. При цьому вона позувала на балконі свого номера в одній лише нижній білизні, що викликало неоднозначну рекацию в мережі. Після чого знаменитість вирушила на Лазурний берег, а саме в Монако.
На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася знімком в ефектному образі. Артистка відправилася на концерт, для чого вибрала елегантне і стильне чорне вечірнє плаття в підлогу. Волосся вона залишила розпущеним і доповнила образ сумочкою-клатчем на ланцюжку.
"Іду на концерт", - прокоментувала Лобода публікацію, причому англійською мовою.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловери співачки оцінили її класичний і в той же час модний образ і не стали скупитися на компліменти.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Як ми раніше писали, Світлана Лобода щосили насолодилася яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода провела дуже насичені дні - виконавиця ходила по магазинах, тусовкам, звичайно ж, на екскурсії.
Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.