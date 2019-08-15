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"До біса красива": Лобода вийшла у світ в Монако в стильному вечірньому вбранні

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Артистка відвідала концерт в елегантній сукні

Українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Спочатку артистка відвідала Рим, де, до речі, вразила фанатів вражаючою розтяжкою. При цьому вона позувала на балконі свого номера в одній лише нижній білизні, що викликало неоднозначну рекацию в мережі. Після чого знаменитість вирушила на Лазурний берег, а саме в Монако.

На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася знімком в ефектному образі. Артистка відправилася на концерт, для чого вибрала елегантне і стильне чорне вечірнє плаття в підлогу. Волосся вона залишила розпущеним і доповнила образ сумочкою-клатчем на ланцюжку.

"Іду на концерт", - прокоментувала Лобода публікацію, причому англійською мовою.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Фолловери співачки оцінили її класичний і в той же час модний образ і не стали скупитися на компліменти.

  • Ну не можна ж бути такою красивою!!!!! Шикарна!!!
  • Висадіть Монако до біса
  • Грація
  • Красива!
  • Чертовски красива! Не буду бажати удачі, вона вам не знадобиться))))
  • Сама нереальна
  • Рівень ідеальності зашкалює
  • Уау, отожги там, наша вогняна дамочка
  • Ти супер
  • Дуже красива дівчина співачка Лобода
  • ЯК МОЖНА БУТИ ТАКОЮ ГОРЯЧЕЕЕЕЕЙ
  • Як завжди елегантна і сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Як ми раніше писали, Світлана Лобода щосили насолодилася яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода провела дуже насичені дні - виконавиця ходила по магазинах, тусовкам, звичайно ж, на екскурсії.

Раніше Світлана Лобода з донькою потішили "перевтіленням" в кішечок. Мама з донькою Євою вирішили трохи розважитися і потішити шанувальників співачки.

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