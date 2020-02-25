Чорний лебідь: Ганна Різатдінова показала, як приймає грязьові ванни на Мертвому морі

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка насолоджується відпочинком в Ізраїлі

Фіналістка Танців з зірками 2019, олімпійська призерка Ганна Різатдінова вирішила влаштувати собі морський відпочинок і відправилася до Ізраїлю. Гімнастка, яка нещодавно відверто розповіла про виховання сина від Олександра Онищенка і свій ритм життя, поділилася своєю радістю з шанувальниками і не забула похвалитися витонченою фігурою в купальнику.

Ганна вибрала для канікул узбережжі неймовірно солоного Мертвого моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася атмосферним фото на фоні морських хвиль, а пізніше показала, як приймає цілющі грязьові ванни.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова позувала на березі моря в злитному чорному купальнику з прозорими вставками. Волосся вона зібрала в пучок, а ноги і руки обмазала чорним брудом, яка славиться своїми корисними властивостями.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

У підписі до публікації спортсменка розповіла трохи про унікальне місце, де проводить відпустку.

"25 км на схід від Єрусалиму і в 84 кілометрах від Тель-Авіва біля підніжжя лежить збір вод, що не має подібного собі ніде на світі. Рівень його поверхні на 400 м нижче рівня світового океану, а концентрація солей у ньому в десять разів перевищує звичайну морську. Западина Мертвого моря - найнижче місце на землі, воно містить більше мінералів, ніж будь-яка інша природна водойма. Не тільки його вода унікальна, унікально все навколо: товстий шар атмосфери, що затримує значний відсоток небезпечного ультрафіолетового випромінювання, повітря містить більше цілющого кисню і заспокійливого людський організм брому, ніж в будь-якому іншому місці на земній кулі. Ніяка риба не може існувати в його пересоленій воді. Воно поповнюється водами річки Йордан і мінеральних джерел, що нагадують за своїм складом евіанські і карлсбадські. В кожному літрі води Мертвого моря міститься 320 грамів солей та мінералів", - розповіла Ганна.

Фолловери гімнастки не змогли залишитися байдужими - вони бажають дівчині гарного відпочинку і захоплюються її красою і витонченою фігурою.

Гарного відпочинку!!!

А як же фотки лежачи на спині?

Просолене тіло довше зберігається!

Чорний лебідь розправляє крила

Така дуже гарна

Даа, купальник-залік!!!!!

Красуня

це однозначно залік. Як там у вас? 10-10-10-10?

Русалка на фоні моря

Боже, яка ж ти красуня

У ваших очах відбивається океан

Виглядаєте спокійною і умиротверенной. Красуня. Русалка

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, Ганна Різатдінова відверто зізналася, чому не зустрічається зі своїм партнером по Танцях з зірками Олександром Прохоровим.