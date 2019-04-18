Чорна пантера: Настя Каменських блиснула фігурою в прозорій сукні

Настя Каменських відвідала премію "Золота Жар-Птиця" в чорній прозорій сукні, на яку вона одягла шкіряний жакет. Фотографії з церемонії популярна співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Настя показала три нових чорно-білі фотографії, на одній з яких на ній надіті чорні окуляри.

"Яскравий вечір на премії "Золота Жар-Птиця". Так приємно, що в нашій країні цінують і відзначають музику Made in Ukraine", - зазначила співачка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі також прокоментували образ Насті Каменських.

Ось зараз ви крута!!!;

Ох яка;

Приголомшлива;

Богиня;

На Сєдокову схожа;

Настюшка, фото просто бомбезне, ви як завжди прекрасні;

Дуже красива і шикарна Настя Каменських в цьому образі;

Слава богу, перестала виставляти фотки в трусах, подорослішала;

Сексі фото. Ти дуже гарна на цьому знімку. Страсна Настя Каменських;

Яка красуня;

Дуже крута!!! Обожнюю! Цілеспрямована, красива, розумна!!!;

Схожа на Аріану Гранде тут;

Дуже гарне фото! НК красуня;

Обожнюю твої фото;

Якщо тобі не дали металолома не переживай сильно! Ти вже всім довела, що ти владна і гідна прекрасного людина! Ти молодець!;

Це фото підкорить весь світ!

Нагадаємо, що Настя Каменських показала своє насичене тренування в тренажерному залі.

Раніше повідомлялося про те, що спокуслива Каменських полонила образом у відвертому міні.