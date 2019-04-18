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Чорна пантера: Настя Каменських блиснула фігурою в прозорій сукні


Настя Каменських підкреслила свою фігуру

Настя Каменських відвідала премію "Золота Жар-Птиця" в чорній прозорій сукні, на яку вона одягла шкіряний жакет. Фотографії з церемонії популярна співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Настя показала три нових чорно-білі фотографії, на одній з яких на ній надіті чорні окуляри.

"Яскравий вечір на премії "Золота Жар-Птиця". Так приємно, що в нашій країні цінують і відзначають музику Made in Ukraine", - зазначила співачка.

 

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі також прокоментували образ Насті Каменських.

  • Ось зараз ви крута!!!;
  • Ох яка;
  • Приголомшлива;
  • Богиня;
  • На Сєдокову схожа;
  • Настюшка, фото просто бомбезне, ви як завжди прекрасні;
  • Дуже красива і шикарна Настя Каменських в цьому образі;
  • Слава богу, перестала виставляти фотки в трусах, подорослішала;
  • Сексі фото. Ти дуже гарна на цьому знімку. Страсна Настя Каменських;
  • Яка красуня;
  • Дуже крута!!! Обожнюю! Цілеспрямована, красива, розумна!!!;
  • Схожа на Аріану Гранде тут;
  • Дуже гарне фото! НК красуня;
  • Обожнюю твої фото;
  • Якщо тобі не дали металолома не переживай сильно! Ти вже всім довела, що ти владна і гідна прекрасного людина! Ти молодець!;
  • Це фото підкорить весь світ!

Нагадаємо, що Настя Каменських показала своє насичене тренування в тренажерному залі.

Раніше повідомлялося про те, що спокуслива Каменських полонила образом у відвертому міні.

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