"Чорна пантера" Наомі Кемпбелл ошаршила різкою зміною іміджу

Супермодель вирішила вдягнути чоловічий костюм, який бездоганно сидів на її стрункій фігурі

Неувядающая супермодель Наоми Кэмпбелл умеет мастерски менять образы, словно перчатки, и неизменно удивлять своими выходами в свет. Так, на вечеринку номинантов премии LVMH Prize в парижском бутике Louis Vuitton 48-летняя звезда мировых подумов пришла с новой прической в мужском брючном костюме, который ей невероятно шел.

На манекенщице идеально сидел наряд кофейного оттенка из новой коллекции Dior Men. Образ она дополнила классическими лодочками и яркой сумкой Lady Dior.

Отдельного внимания заслуживает новая прическа звезды. На смену игривым естественным мелким кудряшкам, с которыми она еще недавно появлялась на людях и блистала на вечеринке Vanity Fair, пришел стильный боб идеально ровной формы с челкой. Заключительным аккордом образа стали огромные солнечные очки на пол-лица.

Фото: Наоми Кэмпбелл (instagram.com/naomicampbellonline)

Наоми весело болтала и позировала с молодыми дизайнерами. В частности, компанию на вечер ей составил американский модельер Вирджил Абло.

Фото: Наоми Кэмпбелл и Вирджил Абло (instagram.com/lvmh)

Ранее Наоми Кэмпбелл украсила обложку и страницы мартовского номера британского Vogue. Топ-модель позировала в воздушном коралловом платье от Burberry.

К слову, супрмодель Наоми Кэмпбелл в январе этого года на Неделе высокой моды в Париже появилась на подиуме в прозрачном платье от Valentino, сквозь которое была отчетливо вида в деталях ее обнаженная грудь.