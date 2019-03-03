"Чорна пантера" Наомі Кемпбелл ошаршила різкою зміною іміджу

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

Супермодель вирішила вдягнути чоловічий костюм, який бездоганно сидів на її стрункій фігурі

Нев'януча супермодель Наомі Кемпбелл вміє майстерно змінювати образи, немов рукавички, і незмінно дивувати своїми виходами у світ. Так, на вечірку номінантів премії LVMH Prize в паризькому бутіку Louis Vuitton 48-річна зірка світових подумов прийшла з новою зачіскою в чоловічому брючному костюмі, який їй неймовірно йшов.

На манекенниці ідеально сиділо вбрання кавового відтінку з нової колекції Dior Men. Образ вона доповнила класичними човниками і яскравою сумкою Lady Dior.

Окремої уваги заслуговує нова зачіска зірки. На зміну грайливим природним дрібними кучерям, з якими вона ще недавно з'являлася на людях і блищала на вечірці Vanity Fair, прийшов стильний боб ідеально рівної форми з чубком. Заключним акордом образу стали величезні сонячні окуляри на пів-обличчя.

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomicampbellonline)

Наомі весело базікала і позувала з молодими дизайнерами. Зокрема, компанію на вечір їй склав американський модельєр Вірджил Абло.

Фото: Наомі Кемпбелл і Вергілій Абло (instagram.com/lvmh)

Раніше Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку і сторінки березневого номера британського Vogue. Топ-модель позувала у повітряній кораловій сукні від Burberry.

До слова, супрмодель Наомі Кемпбелл в січні цього року на Тижні високої моди в Парижі з'явилася на подіумі в прозорій сукні від Valentino, крізь яку було виразно видно в деталях її оголені груди.