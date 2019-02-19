"Чорна пантера": Леся Нікітюк викликала фурор з букетом троянд в ліжку

Телеведуча заінтригувала шанувальників фото з каблучкою

Популярная телеведущая и шоувумен Леся Никитюк, которая посетила Берлин в компании примы-балерины Екатерины Кухар и ее супруга, продемонстировала фото с букетом роз. Снимок, где она лежит на кровати с цветами знаменитость опубликовала в Instagram.

Леся с праздничным макияжем кокетливо смотрит в камеру, ее губы слегка тронуты улыбкой. На телеведущей лаконичный комбинезон ассиметричного кроя с одним рукавом, в качестве аксессуаров лишь часы и браслет, а рядом лежат розы. Как отметала знаменитость в "историях", букет ей прислали вместе с приглашением спонсоры мероприятия, на котором она побывала, ювелирный Дом Chopard.

"И мне все равно, сколько будет лайков», - подписала кадры Леся, оставив уже привычный хэштег "богиня ламината" и добавив новый – "богиня Берлина".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники заверили звезду, что лайками одарят ее в любом случае, попутно отмечая цветущий внешний вид и стильный образ.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Шикарна", "Красотка! Умница!", "Красивая очень", "Такая загадочная! Что-то задумала", "Черная пантера", "Очень женственная", "Лесюня, какие розы? Ты - Роза над всеми розами!", "Богиня, что еще можно сказать!", "Повезет же кому-то с такой красоткой быть", - писали восторженные фаны.

Многие из подписчиков отметили, что Леся так и не сняла помолвочное кольцо, и выразили надежду, что ее заявления о разрыве с женихом могут быть просто временной размолвкой.

Ранее Леся Никитюк показала лицо с маской необычного цвета. Ее поклонники тут же начали сравнивать ее со сказочными персонажами.

Видео: РБК-Украина