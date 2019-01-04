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"Чорна наречена" Ніколь Кідман: голлівудські зірки знялися у незвичайних образах

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 08:00
"Чорна наречена" Ніколь Кідман: голлівудські зірки знялися у незвичайних образах
Фото: Ніколь Кідман і Емі Адамс (instagram.com/nicolekidman)

Зірки Голлівуду в оригінальних образах взяли участь у незвичайному спецпроекті іменитого видання

Голлівудські зірки кіно постали у незвичайних образах на сторінках відомого журналу W magazine, знявшись в екстравагантній фотосесії для проекту під назвою "Голлівудські казки". Знімки з участю знаменитостей можна побачити в офіційному акаунті глянцю в Instagram.

Неординарний фотосет створив відомий фешн-фотограф Тім Вокер. На сторінки видання потрапили Ніколь Кідман, Клер Фой, Емілі Блант, Сірша Ронан, Рамі Малек, Едді Редмейн, Кікі Лейн, Джона Хілл, Марго Роббі, Майкл Джордан, Емі Адамс, Махершала Алі та інші.

&quot;Чорна наречена&quot; Ніколь Кідман: голлівудські зірки знялися у незвичайних образах

Фото: Ніколь Кідман (instagram.com/wmag)

"Голлівудські казки. У цьому проекті зібрані провідні голлівудські зірки 2018 року в ексцентричному Всесвіту, створеному фотографом Тімом Вокером. У фантастичних сценаріях відомі актори зійшлися з новачками, відзначивши той факт, що на великому екрані, нарешті, відбуваються великі зміни. І шляху назад немає", - саме так представили свій проект його творці.

&quot;Чорна наречена&quot; Ніколь Кідман: голлівудські зірки знялися у незвичайних образах

Фото: махершала Алі і Емі Адамс (instagram.com/wmag)

Журналісти відзначили, що у кінематографі 2018 рік став роком жінки в кіно. Акрисы, нарешті, перестали грати набридлі стандартні образи секуальных подружок або розуміючих соратниць. Представниці прекрасної статі перевтілилися в сильних супергероинь, діяльних представниць влади, мстивих поліцейських і персонажів з різних верств суспільства, значно розширивши діпазон своїх ролей.

&quot;Чорна наречена&quot; Ніколь Кідман: голлівудські зірки знялися у незвичайних образах

Фото: Кікі Лейн і Джона Хілл (instagram.com/wmag)

Також ще одним досягненням минулого року у кіно стала присутність на екрані представників різних рас, національностей і культур, а це ще раз доводить, що суспільству необхідні різні історії за участю різнопланових героїв, що відображають саму життя.

 

Фото: голлівудські актори W magazine (instagram.com/wmag)

Нагадаємо, що визнана голлівудська красуня, актриса Анджеліна Джолі поділилася подробицями виховання своїх дітей.

До речі, голлівудська актриса з українським корінням Міла Йовович умилила шанувальників веселими сімейними фото. На знімках малюки граються в снігу.

Раніше "відчайдушна домогосподарка" Єва Лнгория показала першу різдвяну фотосесію свого маленького сина Сантьяго.

Відео: РБК-Україна

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