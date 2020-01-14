Чорна королева: Кім Кардашьян захопила пишними формами в облягаючому комбінезоні

Зірка запустила нову лінію
Кім Кардашьян намагається свою лінію косметики, а також одягу рекламувати сама, причому з допомогою максимально відвертих образів. Цього разу вона нагадала всім про свій улюблений продукт – туш для вій KKW Beauty, запостивши сам продукт, а також власний "гарячий" образ. "Я так схвильована, що деякі з наших найбільш продаваних продуктів @kkwbeauty поповнюються!..", – написала зірка, також повідомивши. що на сайті можна придбати матову палітру тіней для повік, матові помади, а також набори для контуринга і хайлайтери.
Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)
На фото вона позує в чорному облягаючому комбінезоні з відкритими плечима. Таке вбрання вигідно підкреслило форми Кім, а заодно зорово зробило її більш стрункою. У цій зйомці знаменитість знову вирішила поекспериментувати із зачіскою, примірявши шоколадного відтінку подовжене каре. Така стрижка дуже до лиця 39-річній Кім, так як відмінно змінила і освіжила її образ. Завершував лук виразний макіяж з коричневими тінями, бордового відтінку губами і мерехтливою золотистою шкірою.
Шанувальники засипали Кім приємними коментарями: "Чорна королева", "Ти дуже гарна", "Неймовірна", "Ідеальна"... Деякі зазначили, що зірка не схожа сама на себе. Хоча Кім змінюється так часто, що, здавалося, це вже нікого не дивує.
Ще одна улюблена тема Кім після власних бізнес-проектів – діти. Невгамовна матуся порадувала новими забавними постами, де головними героїнями виступили Чикаго і Тру – дочка Хлое Кардашьян. На кількох роликах, які опублікувала Кім, малятка катаються по супермаркету, а також веселяться в ресторані. "Проведіть пальцем для ще більшого розчулення", – написала зірка.