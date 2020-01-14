Чорна королева: Кім Кардашьян захопила пишними формами в облягаючому комбінезоні

Кім Кардашьян намагається свою лінію косметики, а також одягу рекламувати сама, причому з допомогою максимально відвертих образів. Цього разу вона нагадала всім про свій улюблений продукт – туш для вій KKW Beauty, запостивши сам продукт, а також власний "гарячий" образ. "Я так схвильована, що деякі з наших найбільш продаваних продуктів @kkwbeauty поповнюються!..", – написала зірка, також повідомивши. що на сайті можна придбати матову палітру тіней для повік, матові помади, а також набори для контуринга і хайлайтери.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото вона позує в чорному облягаючому комбінезоні з відкритими плечима. Таке вбрання вигідно підкреслило форми Кім, а заодно зорово зробило її більш стрункою. У цій зйомці знаменитість знову вирішила поекспериментувати із зачіскою, примірявши шоколадного відтінку подовжене каре. Така стрижка дуже до лиця 39-річній Кім, так як відмінно змінила і освіжила її образ. Завершував лук виразний макіяж з коричневими тінями, бордового відтінку губами і мерехтливою золотистою шкірою.

Шанувальники засипали Кім приємними коментарями: "Чорна королева", "Ти дуже гарна", "Неймовірна", "Ідеальна"... Деякі зазначили, що зірка не схожа сама на себе. Хоча Кім змінюється так часто, що, здавалося, це вже нікого не дивує.

Чикаго і Тру (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще одна улюблена тема Кім після власних бізнес-проектів – діти. Невгамовна матуся порадувала новими забавними постами, де головними героїнями виступили Чикаго і Тру – дочка Хлое Кардашьян. На кількох роликах, які опублікувала Кім, малятка катаються по супермаркету, а також веселяться в ресторані. "Проведіть пальцем для ще більшого розчулення", – написала зірка.