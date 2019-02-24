"Через тиждень 14": схудла дочка Олі Полякової захопила красою

Скоро у старшої дочки популярної співачки буде день народження

Совсем скоро старшей дочери знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маше исполнится 14 лет. Об этом сама девочка, которая ранее похвасталась впечатляющими результатами похудения, сообщила на своей странице в Instagram.

Маша также опубликовала фото в стильном образе - юная модница позирует в золотистых брюках и черном платье-тунике, а ее длинные волосы свободно ниспадают ниже талии.

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

"Через неделю мне 14, а вам сколько лет?" - поинтересовалась Полякова-младшая у подписчиков.

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети с удовольствием сообщают свой возраст, а также отмечают красоту девушки и ее поразительное сходство со звездной мамой.

"Боже яка красуня";

"Маша, ты красавица";

"Классные брюки! Хочу себе такие же! Ты здорово похудела. Но сложные углеводы есть необходимо";

"Самый прекрасный возраст! Такая молодая, а уже знаменитая!!! Супер!";

"Блииин... Очень уж ты красивая :)";

"Машуля, какая же ты красотка! Но не худей больше, сейчас всё очень круто!";

"Очень худенькая";

"Маша, красотка!!!! Волосы шикарные!!!!!" - пишут фолловеры.

Напомним, ранее дочь Поляковой Маша восхитила исполнением хита Кристины Соловий.

Мы также писали, что недавно Маша решила подтвердить свое "звание" юной модницы и продемонстрировала подписчикам Instagram несколько стильных молодежных образов.

Видео: РБК-Украина