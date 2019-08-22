Занадто мило! Кім Кардашьян зворушила рідкісним фото з усіма дітьми

Кім Кардашьян останнім часом радує шанувальників неймовірно милими фото з дітьми. Причому вміє підібрати їх так, що рівень «мімімі» просто зашкалює. Нещодавно вона показала цілу серію, де малюки спочатку посміхаються один одному, а через секунду вже строт пики. На черзі – нова серія кадрів з відпочинку.

Кім Кардашьян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім показала фото з усіма чотирма дітьми: 6-річною Норт, 3-річним Сейнтом, однорічною Чикаго і Псалмом, якому виповнилося всього 3 місяці. На першому фото багатодітна мама тримає молодших на колінах, а старші сидять з боків. На другому вона позує тільки з дівчатками. «Багамські острови... Я думала, що сфотографуватися з трьома дітьми було важко, боже мій, зараз це майже неможливо!», – написала Кардашьян під постом.

Кім з сином (фото: instagram.com/kimkardashian)

Однією з перших на такий зворушливий пост відреагувала Хлое Кардашьян. «Чесно кажучи, ви ідеальний!!!! Твоя чудова сім'я! Ви всі», – написала вона. Слідом за молодшою сестрою Кім почали хвалити Кім та її дітей інші послідовувачі. Від їхніх очей не вислизнув і зовнішній вигляд зірки, який вони також оцінили на відмінно.

Зірка вміє викликати емоції в мережі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для відпочинку на пляжі Кім віддала перевагу одному зі своїх улюблених кольорів – сріблястому. Суцільний купальник цього відтінку вигідно підкреслив її видатні форми і зробив схожою на русалку. Цікаво, що дівчаток вона одягла так само: в сріблясті купальники. А хлопчиків – у темно-сірі шорти, жіночій половині сім'ї під стать.

Для повного образу Кім зробила укладку і легкий макіяж. Вийшло неймовірно свіжо і чуттєво. До речі, Кім вже якось з'являлася в цьому купальнику. Тоді дівчина запостила фото, щоб підтримати сайт своєї старшої сестри – Кортні Кардашян. Але тоді шанувальники були не так прихильні. Вони були обурені розміром стегон 38-річної бізнесвумен і непропорційністю її фігури.