Чому навчаєте дітей: Потап присоромив Дорофєєву за голе фото, а Каменських схвалила

Відпочинок в Домініканській республіці подіяв на солістку групи "Время и Стекло" дійсно розслабляюче. Схоже, після череди фото у відвертих купальниках Надя Дорофєєва вирішила піти ва-банк. І, нарешті, показати вже все! Нове фото Дорофєєвої з відпочинку обіцяє стати вірусним. На опублікованому знімку співачка позує топлес. Ну що ж, можна сказати, що мрія мільйонів її шанувальників збулася. Такий собі подаруночок на Новий рік.

На опублікованому знімку Надя "загадково" з посмішкою дивиться кудись убік, загоряючи при цьому на лежаку. На вокалістці поп-групи тільки високі чорні трусики. А ось зону декольте Надя кокетливо прикриває книгою, яку прихопила на відпочинок, щоб не занудьгувати. Але нудьгувати, судячи з усього, популярній виконавиці точно не доводиться.

“НІ СИ. Джен Сінсеро. Будь упевнений у своїх силах і не дозволяй сумнівам заважати тобі рухатися вперед", - підписала голе фото Дорофєєва. Співачка наводить слова з бестселера американської письменниці Джен Сінсеро - “НІ СИ. Східна мудрість свідчить: будь упевнений у своїх".

Надя Дорофєєва топлес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Такий "розкішний" кадр шанувальники Дорофєєвої обійти не змогли. І навіть найближчі зіркові друзі поспішили його прокоментувати.

"Так, ми так і зрозуміли", - пише співачка Даша Астаф'єва.

“Ти б ще вся гола роздяглася,скоро в порнусі треба зніматися буде, чого ви навчаєте дітей, а Дантесу подобається, що його дружина п.....ка ? (Співачка)" - жартує Потап.

"Мала агонь", - схвалює Каменських.

І до речі, раніше навіть Джамала оцінила фігуру Дорофєєвої в купальнику! Співачка зазначила, що їй потрібна "така ж попа".

Інші шанувальники Дорофєєвої також осторонь не залишилися і поспішили засипати її приємними коментарями:

"Ну все тепер ЗМІ полетіло!"

"Засмага має бути скрізь"

"Це просто бомба"

"Надя, це пушка"

"Надя, ти дуже помпезна і неймовірна"

"Ось такий контент мені подобається"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розкрив подробиці сімейного життя з Дорофєєвою та признался, що вони хочуть дитину.