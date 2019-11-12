Мій чемпіон: Анна Різатдінова зворушливо привітала головного чоловіка свого життя (відео)

Анна Різатдінова - одна з фавориток шоу Танці з зірками 2019. Зазначимо, її партнером на паркеті є танцюрист Олександр Прохоров. Українська гімнастка неодноразово підкреслювала, як багато часу вона проводить на репетиціях, як сильно втомлюється, однак результат того вартий. При цьому молода мама встигає і з маленьким синочком бувати (благо, Анні на даний момент допомагає її мама). І до речі, саме сьогодні, 12 листопада, синочку Різатдінової виповнилося два роки. Зіркова мама трепетно привітала сина з днем народження.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опублікувала цікаве відео, на якому показано, як можна провести тренування з маленькою дитиною. На відео також бачимо Рому - синочка Анни. Тільки відео було зроблено давно - хлопчик на ньому ще зовсім маленький.

Синочка спортсменка зворушливо назвала "своїм чемпіоном".

“Сьогодні головному чоловікові в моєму житті виповнюється два рочки. Моє чудо, мій чемпіон, мій найулюбленіший Ромочка зробив мене найщасливішою мамою на світі. #birthdayboy #happymother" - пише Анна.

Відео: instagram.com/p/B4waIzGpDj7

Звичайно ж, шанувальники української гімнастки не змогли пропустити її новий пост і поспішили залишити теплі побажання маленькому імениннику і його мамі.

"З іменинником тебе дорога, щоб у Вас обох усі мрії збувалися"

“Вітаю Анюта!!! Хай росте щасливою людиною"

“Анічка, вітаю. Здоров'я малюка і побільше щасливих днів з матусею"

“Аня, з Днем Народження диво-хлопчика! Великих і маленьких перемог!"

"Як же йому пощастило з матусею!"

“З Днем Народження Ромочку!!! Нехай радує матусю все життя!"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, що в 2017 році Анна Різатдінова народила олігарху Олександру Онищенко сина Романа. А в 2018-му Анна розповідала, що вони з Онищенко одружилися. На даний момент пара офіційно вже не разом!

За словами Різатдінової, їх відносини з Онищенко були справжніми і відвертими. Вона була для нього чимось довершеним у його багатому і складному світі. Аня просто розчинилася в Олександрі.