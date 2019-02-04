На валізах: Ленні Кравіц разом з дочкою знявся у зворушливій рекламі

Ролик знято на острові Елеутера на Багамах

Известный американский рок-музыкант и певец Ленни Кравиц вместе со свей дочерью Зои снялись в рекламе новой коллекции бренда TUMI. Кампания проходила на острове Элеутера на Багамах. Соответствующие фото и видео опубликованы в YouTube и соцсетях производителя чемоданов и сумок для путешествий.

3,5-минутный ролик снял режиссер Элиот Рауш.

На видео рассказана история о том, что Зои, которая пошла по стопам отца и помимо съемок в кино также играет и поет, приезжает к нему на остров.

Фото: Ленни и Зои Кравиц (instagram.com/tumitravel)

Вместе они путешествуют по нему, а также посещают разрушенный временем дом бабушки.

По словам Ленни Кравитца, когда вы путешествуете и живете на чемоданах, ваш багаж становится продолжением вашего дома и вас самих.

Видео: instagram.com/tumitravel

"Это единственное, что всегда с вами: в самолете, в автобусе, в гостиничном номере, за кулисами или на съемочной площадке", - отметил артист.

Видео: YouTube / Lenny & Zoë Kravitz for TUMI A3 Collection Campaign

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