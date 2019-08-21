"Чим раніше, тим краще": Аліна Гросу розповіла, скільки планує мати дітей

Співачка Аліна Гросу в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" розповіла, скільки планує з чоловіком Олександром мати дітей і як співак Павло Зібров був готовий врятувати її весілля, яка ледь не зірвалася. Аліна Гросу 23 липня зіграла пишне весілля в Італії. Обранцем співачки став 25-річний бізнесмен Олександр Комков.

"Ми взагалі хочемо троє дітей. Ну як мінімум двох точно хочемо. Мій чоловік хороший батько буде, це 100%. Тому що його всі діти люблять", - ділиться співачка.

"Я абсолютно чітко розумію, що, чим раніше вони з'являться, тим краще. І молоді батьки для дітей - це здорово. І я точно знаю, що наша сім'я може дати дітям щастя", - додає її чоловік.

Аліна Гросу та Олександр Грудок (фото: instagram.com/alina_grosu)

Серед запрошених гостей на весілля співачки були сценічна хрещена мама Аліни Ірина Білик, яка приїхала в компанії свого екса Діми Коляденка і старшого сина Гліба з нареченою. Але шикарне весілля була під загрозою зриву. Адже, літак, в якому летіла церемоніймейстер, яка повинна була розписати молодят, запізнився на цілих 3 години.

Це ледь не зіпсувало церемонію, тому на допомогу прийшов добрий приятель сім'ї Гросу - Павло Зібров, який також був серед запрошених гостей з дружиною Мариною.

"Мама підходить до батька і каже: Павло Миколайович, я вас прошу, розпишіть, красиво. "Я ніколи цього не робив!", "Павло Миколайович, більше крім вас ніхто, ви "артиста можете дати!", - ділиться Гросу з "Зірковим шляхом".

Нагадаємо, що весілля у Вероні гуляли два дні. І обійшлася вона батькам Гросу в 100 000 євро.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу блиснула пишними грудьми в напівпрозорому вбранні. Співачка показала, як підігріває інтерес чоловіка!