Щелепу заклинило: Маша Єфросиніна вперше приміряла образ сексі-штучки

Маша Єфросиніна давно зарекомендувала себе як серйозна телеведуча, а також "своя" блогер. Вона завжди одягається з неперевершеним почуттям стилю – ніякої вульгарності і навіть натяку на неї. Більш того, Єфросиніна ніколи не публікує якісь відверті знімки, як багато її колег по цеху, не позує напівоголеною. І ось, ведуча вперше вирішила спробувати себе в новій ролі "сексі-блогера". Але вийшло кумедно!

Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала фото, на якому позує, лежачи на дивані в одному халаті і білих кросівках. Вона трохи висунула язик, красиво склала ноги... Але фото вийшло, як звичайне фото. Через щоЄфросиніна супроводила його забавним підписом:

"Ось чому в одних виходить бути сексі-штучкою на фото, а інші дуже стараються, але виглядають при цьому, як пацієнт санаторію з заклинившей щелепою в очікуванні клізми?" - пише Маша.

Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зазначимо, що питання публікації відвертих знімків без сорому Маша Єфросиніна піднімала в своїх інтерв'ю з Настею Каменських і Дашею Астаф'євою. Тоді телеведуча також зізнавалася, що на відміну від двох співачок, ніяк не може змусити себе і навіть не уявляє, як публікує якесь відверте фото.

Шанувальники Єфросиніної поспішили заспокоїти свою улюбленицю, а також підіграти її гумору:

Підпис до фото: коли Оля Полякова сказала, що несе мені сир)

Коли Винник приїхав в твоє місто)

Відчувається на фото внутрішня скутість, тому що вам самій некомфорта робити такі фото.

Машенька, Вам йде Ваш стиль. Не треба під когось косити. Залишайтеся такою ж, як Ви є зразковою дружиною і матір'ю. За що Вас поважає багато жінок і чоловіків!

Маша, ви крута!) тільки впевнена у собі і своїй красі людина, може з такою самоіронією говорити про себе))

Дивилася "іспит" з Каменських і знаю, чим викликаний пост) Але Ви на цьому фото сексі-штучка))

Марійка, Ви неймовірно шикарні! Навіть якщо це дійсно очікування клізми))

Коли є таке почуття гумору, нафіг те сексі))

Напрошуєтесь на компліменти) от би більшість жінок виглядали б так само "не сексуально", як Ви)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відверто висловилася про себе: Не ідеальна дівчинка.