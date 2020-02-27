"Людина, яка не їла 21 день": Катерина Кухар висміяла свою зовнішність

Під час зйомок розважального шоу Нового каналу «Суперінтуіція» українська прима-балерина відгадала дівчину, яка не їла 21 день. Бо та нагадувала її. Катерина Кухар вражає своєю тендітністю. Але це й не дивно, адже актриса балету ретельно слідкує за своєю фігурою. Однак на зйомках проекту «СуперІнтуїція» Катерина посміялася зі своїх форм.

– Людина, яка не їла 21 день, має виглядати, як я, – заявила Кухар ведучому Нового каналу Сергію Притулі та своєму супернику по грі Юрію Ткачу.

Саме таку категорію відгадувала прима-балерина. Серед незнайомців у студії Катерина Кухар обрала молоду струнку дівчину. І не помилися.

– Як і більшість дівчат, намагаюся дивитися за собою, – розповіла незнайомка Анна. – Я трохи обмежую себе в їжі, і якось це тривало 21 день. Для цього потрібна підготовка – це полегшене харчування. Але не такий страшний голод, як вихід з нього. Тому виходити треба грамотно.

Катерина Кухар (фото: Новий канал)

Прийняти правильне рішення народній артисті України допомогла корона на голові в незнайомки. Так-так, саме корона з виделок і ложок. Така нетрадиційна прикраса, на думку Кухар, слугувала прямою підказкою до категорії «Не їла 21 день».

Чи так само легко буде іншим представникам шоу-бізнесу? Дивіться в наступних випусках «СуперІнтуїції» щосереди о 19:00 на Новому каналі!