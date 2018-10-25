Людські слабкості: вийшов перший сингл з нового альбому популярної української групи

Учасники групи "вагоновожатые" (фото: прес-служба команди)

Трек спочатку був призначений для фільму "Ордер на арешт"

Вийшов перший сингл з другого студійного альбому популярної групи "вагоновожатые" "Референс", який вийде вже в листопаді.

Трек "Человеческие Слабости" увібрав в себе більше 20 поширених вад сучасного суспільства.

"Человеческие слабости: наркотики, кофе, сладости, наесться какой-нибудь гадости, сделать все, чтоб не дожить до старости", - співає лідер групи Антон Слєпаков.

Пісня, яка вже знайома шанувальникам групи у своєму концертному виконанні, спочатку була призначена для фільму "Ордер на арешт", але так і не увійшла до нього. Причина - дуже життєрадісний мотив.

Відео: YouTube/

Користувачам сподобалася нова робота музикантів.

"Хлопці, клас! Космос просто", - прокоментував один юзер.

Почути "Человеческие Слабости" наживо можна буде 16 грудня на сольному концерті "вагоновожатых" на презентації нового альбому в київському клубі Atlas.

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Нагадаємо, не так давно в мережі з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна