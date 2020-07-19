Частина мене: "Холостяка" Ксенія Мішина розсекретила особисті очікування від чоловіка мрії

Перша "Холостячка" країни Мішина Ксенія готова до зустрічі зі своєю долею. Вона впевнена, що навіть у форматі телепроекту можна знайти свою людину.

Про те, чого вона очікує від шоу і кого шукає, актриса розповіла в інтерв'ю "Фактам". Ксенія переконана, що на реаліті можна знайти свою любов. Вона зазначає, що не хоче відчувати себе призом або трофеєм, за який буде йти боротьба, її мета - познайомитися з людиною, якій вона відкриє своє серце і душу.

"Головне в це вірити і бути готовим. Насправді, любов можна зустріти де завгодно. Я звикла до камер, вони мене не бентежать. Постійно перебуваю в роботі, на зйомках, в оточенні представників своєї професії. А ось на проекті велика ймовірність зустріти чоловіків, з якими в реальному житті ніколи б і не перетнутися. Навіщо ж упускати такий шанс?!" - вважає вона.

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса не боїться розчарувань і вважає, що на проекті знайде "як мінімум дружбу і як максимум дорогу людину".

Визначених шаблонів та ідеалів у Ксенії немає, зате вона добре знає, якими якостями повинен володіти обранець: щирість, відкритість, доброта і сила духу.

Також переможниці Танців з зірками-2019 важливо, щоб майбутній обранець знайшов спільну мову з її сином.

"Для мене, безумовно, важливо, щоб мій чоловік посварився з сином. Оскільки Платон — це частина мене. Ніколи не пов'яжу своє життя з людиною, яка буде нехтувати спілкуванням з моїм сином", - пояснила вона.

Раніше переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова вперше висловилася про проект "Холостячка" та його головну героїню.