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"Годинник цокає": Аніта Луценко вразила постарілим обличчям (фото)


Зірковий тренер випробувала на собі популярний додаток

В Україні стрімко набирає популярність додаток для телефону FaceApp, з допомогою якого можна подивитися, як ти будеш виглядати в старості. Вирішила погратися з ним і зоряна фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко.

Вражаючим результатом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото значно "постаріла" зморшкувата Аніта відображена в твідовому піджаку і бабусиній хустці на голові.

"Добрий ранок від бабусі Аніти. а годинник цокає... Цікаво, чим я буду займатися в старості? Онуками? Городом? На Марсі повітря продавати в стаканчиках? А ви вже глянули як будете виглядати в старості?" - з гумором прокоментувала кадр Луценко.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фото викликало бурхливу і неоднозначну реакцію у підписників тренера - деякі вважають цей додаток дурним, інші вважають, що треба жити сьогоднішнім днем і не потрібно завчасно думати про старість.

  • Аніта,це Ви в 160, не раніше.Займатися？Як завжди, насолоджуватися спортом, любити життя і себе в цьому списку
  • Непогано будеш виглядати в старості )
  • Тупий флешмоб і хайп на аплікації, про яку через пару тижнів вже ніхто і не згадає.. Всьому свій час. У свій час всі дізнаємося як будемо виглядати і кожному воздасться за зовнішнім виглядом думки, зусилля і вчинки.
  • Я вже глянула в дзеркало...без додатка вже лякає
  • Треба жити зараз, а що буде з нами і як будемо виглядати не в наших силах
  • Аааааааа. Я так боюся старості , що навіть не буду тестувати ... страаашнооо....
  • Дуже навіть хороша!
  • Навіть не хочу.
  • Ой, чесно злякалася побачивши. Але бабусею ви будете красивою. Себе старою не боюся, теж колись так робила в телефоні
  • Очаровашка
 

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Скріншот поста (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, Аніта Луценко розповіла, як харчуватися ввечері, щоб не поправитися.

Раніше Аніта Луценко захопила мережу фото доньки-іменинниці.

Додамо, що фітнес-тренер Аніта Луценко навчила, як прийняти себе і полюбити своє тіло.

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