"Годинник цокає": Аніта Луценко вразила постарілим обличчям (фото)

Зірковий тренер випробувала на собі популярний додаток
В Україні стрімко набирає популярність додаток для телефону FaceApp, з допомогою якого можна подивитися, як ти будеш виглядати в старості. Вирішила погратися з ним і зоряна фітнес-тренер і телеведуча Аніта Луценко.
Вражаючим результатом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото значно "постаріла" зморшкувата Аніта відображена в твідовому піджаку і бабусиній хустці на голові.
"Добрий ранок від бабусі Аніти. а годинник цокає... Цікаво, чим я буду займатися в старості? Онуками? Городом? На Марсі повітря продавати в стаканчиках? А ви вже глянули як будете виглядати в старості?" - з гумором прокоментувала кадр Луценко.
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)
Фото викликало бурхливу і неоднозначну реакцію у підписників тренера - деякі вважають цей додаток дурним, інші вважають, що треба жити сьогоднішнім днем і не потрібно завчасно думати про старість.
Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)
Нагадаємо, Аніта Луценко розповіла, як харчуватися ввечері, щоб не поправитися.
Раніше Аніта Луценко захопила мережу фото доньки-іменинниці.
Додамо, що фітнес-тренер Аніта Луценко навчила, як прийняти себе і полюбити своє тіло.