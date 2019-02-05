"Буває дуже гаряче": Тоная Матвієнко і Арсен Мірзоян поділилися інтимними подробицями

Артисти розповіли про своє ставлення до зради і табу в коханні

Творческий семейный дуэт Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян признаются, что их отношения невозможно назвать скучными, ведь в любви для них нет табу, но есть вещи, которые не допустимы в отношениях. Об этом артисты рассказали в интервью Lux.fm.

И Тоня, и Арсен сошлись на том, что в любви нет места измене и это, что невозможно простить. Также они не приемлют табу и считают, что запреты способны уничтожить интим между людьми.

Также звезды попытались тремя словами описать свои отношения. "Бывает очень горячо", - признался исполнитель, а вот его жена решила назвать собственные критерии: любовь, доверие и эмоции.

Фото: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (instagram.com/tonya_matvienko)

Также влюбленные заявили, что в их пара, согласно классическому утверждению, противоположности соединились и образовали одно гармоничное целое.

"В нашем случае притянулись противоположные частицы. Но для того, чтобы смотреть на мир с разных ракурсов и двигаться вместе в одном направлении. Я совершенствую себя через свою противоположность - своего любимого", - отметила счастливая Тоня.

Ранее Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.

К слову, Тоня Матвиенко раскрыла подробности своего судьбносного знакомства с мужем Арсеном Мирзояном.

Напомним, что Тоня Матвиенко устроили импровизированный концерт в американском аэропорту по просьбе пограничников.