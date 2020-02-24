Без бюстгальтера: Леся Нікітюк жорстко відповіла на нападки хейтерши

Конфлікт з підписницею розгорівся у телеведучої Лесі Никитюк після того, як вона вирішила порадувати шанувальників фотографіями з Єгипту, де вона позувала в купальнику. В цілому фолловери телеведучої позитивно оцінювали знімки знаменитостей, однак робили це далеко не всі. На фото в яскравому купальнику деякі користувачі мережі помітили, що у Никитюк якось неприродно розпухла верхня губа і загалом знімок вийшов трохи вульгарним.

В коментарях зав'язалася палка дискусія на тему, чи варто показувати такі фото пристойній жінці. І мабуть, конфлікт так зачепив зірку, що вона вирішила в наступному пості розставити всі крапки над І.

Леся Нікітюк опублікувала кілька кадрів у спортивному костюмі кольору нюд, який складався велосипедок і короткого топа, який зливався з кольором її шкіри і заявила, що хотіла не надягати білизну під облягаючий тіло костюм, але через нападоки недоброзичливиці з далекого Новосибірська передумала.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Хотіла без бюстгальтера одягнути цей топ... але Цьоця Наташа мене не зрозуміє #50+ P. S. Для тих хто не в курсі! Вчора мене не взлюбила в коментах якась тьотя Наташа з Новосибірська 50+.. а я ж не можу від тієї думки... що я їй не догодила", - емоційно підписала вона знімки.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі відзначили, що почуття гумору у Лесі залишається на колишньому високому рівні, а з її ідеальною фігурою білизну під одяг взагалі можна не одягати:

Кожен з нас має свою #цьоцянаташа. Ми їх цілуємо і обнімаємо і до кінця життя будемо старатися вгодити

Ідеальна у всьому

Ну і дурна,а я бі не вділа

Нехай взагалі з розуму зійде

Круті окуляри) ти крута)

Леся, не кого не слухай, ти шикарно виглядаєш!!! А то й просто від заздрості люди пишуть всяку гидоту. Якщо людина не хоче обі*ратися, то вона недоліки шукати не буде, то все робиться зі зла. Не звертай уваги на таких людей або для профілактики став їх в бан!!!

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк відвідала столицю Німеччини – Берлін, і показала своїм підписникам, як вона порушує дієту.