Без бюстгальтера: Леся Нікітюк жорстко відповіла на нападки хейтерши

Леся Нікітюк серйозно образилася на слова підписниці
Конфлікт з підписницею розгорівся у телеведучої Лесі Никитюк після того, як вона вирішила порадувати шанувальників фотографіями з Єгипту, де вона позувала в купальнику. В цілому фолловери телеведучої позитивно оцінювали знімки знаменитостей, однак робили це далеко не всі. На фото в яскравому купальнику деякі користувачі мережі помітили, що у Никитюк якось неприродно розпухла верхня губа і загалом знімок вийшов трохи вульгарним.
В коментарях зав'язалася палка дискусія на тему, чи варто показувати такі фото пристойній жінці. І мабуть, конфлікт так зачепив зірку, що вона вирішила в наступному пості розставити всі крапки над І.
Леся Нікітюк опублікувала кілька кадрів у спортивному костюмі кольору нюд, який складався велосипедок і короткого топа, який зливався з кольором її шкіри і заявила, що хотіла не надягати білизну під облягаючий тіло костюм, але через нападоки недоброзичливиці з далекого Новосибірська передумала.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Хотіла без бюстгальтера одягнути цей топ... але Цьоця Наташа мене не зрозуміє #50+ P. S. Для тих хто не в курсі! Вчора мене не взлюбила в коментах якась тьотя Наташа з Новосибірська 50+.. а я ж не можу від тієї думки... що я їй не догодила", - емоційно підписала вона знімки.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі відзначили, що почуття гумору у Лесі залишається на колишньому високому рівні, а з її ідеальною фігурою білизну під одяг взагалі можна не одягати:
Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк відвідала столицю Німеччини – Берлін, і показала своїм підписникам, як вона порушує дієту.