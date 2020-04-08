Швидко насичує: Різатдінова поділилася секретами стрункості і схуднення на карантині

Анна Різатдінова докладно розповіла, як проводить час на карантині з дворічним сином Ромою. Українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро зізнається, що перший час була в паніці. Але проявивши креативність, переживати домашню ізоляцію стало легше. Аня вийшла у прямий instagram-ефір радіостанції "Люкс ФМ". Спортсменка поділилася розпорядком дня, фітнес-лайфхаками і секретами харчування.

Аня зізналася, що перший день карантину для неї був "катастрофою".

“Уявіть людину, яка постійно на зборах, змаганнях все життя з 5-ти років пробула. І тут сісти в чотирьох стінах. У мене перший день була депресія. Потім я зрозуміла — так справа не піде, треба щось вигадувати. Плюс дитина!.. Реально починаєш щось креативити, придумувати. Наприклад, якщо ти займаєшся спортом, ти береш дитину і робиш все вправи з малюком. Грубо кажучи, дитина замість гирі. Робиш присідання з нею. І просто головою ти розумієш, що він привчається з ранніх років до спорту", — радить Різатдінова. До речі, синові гімнастки вже 2 роки і 4 місяці. Назвали хлопчика Ромою.

“Якщо я засмучуюсь, а це кожен день, я це поєдную. Наприклад, я сиджу на шпагаті і читаю синові казки. Або вивчаю мови. У мене страждала українська мова. Ось я сиджу на шпагаті, відкриваю підручники і починаю читати", — ділиться лайфхаками гімнастка.

Також Анна зазначила, що встигла перебрати всі свої речі в будинку. І навіть зібрала дві коробки речей в дитячий будинок.

"Ну і плюс зараз стільки прямих ефірів, інтерв'ю, що день заповнений".

Радіоведучий Слава Дьомін поцікавився, чим Аня планує зайнятися першим ділом, коли закінчиться карантин.

“Перше, що я зроблю, піду в ресторан, де є кальян. Я не п'ю, не палю, ні разу не напивалася. Але єдиний мій грішок — це кальян. Це єдиний момент, який приносить задоволення", — зізнається Різатдінова.

Скріншот: instagram.com/radioluxfm

Ще одна актуальна тема — харчування в період карантину.

“Кошмар! Кухня поруч... її треба закрити. Я стаю на ваги кожен день, що заведено з професійного спорту. Я бачу цифру і розумію, як я можу поснідати, пообідати і повечеряти. Якщо вага велика (бувало днями плюс кілограм), то я в залі два рази за день з'являюся і додаю навантаження", — розповідає Різатдінова.

Гімнастка підкреслила, що зараз "підсіла" на насіння чіа!

“Це корисно, там багато омеги. Тобто твій шлунок насичує. Також швидко приготування — я не любитель готувати. Це мій другий мінус, я не господиня. Дві столові ложки чіа, заливаєш молоком рослинним (мигдальне, кокосове, гречаним). Настоюється ніч у холодильнику. Вранці додаю банан, манго — що хочеш", — ділиться рецептом корисного сніданку Різатдінова.

До речі, Аня живиться два рази на день. Проте в обід у неї є перекус у вигляді горішків або сухофруктів.

А ось саме некорисне, що приготувала Різатдінова на карантині — торт "Наполеон".

“Але я його не з'їла. Їли няня і мама. Готувала з мамою. Вона пекла коржі, а я намастила.... Взагалі дуже люблю пасту. Так, їла! Є макарони без глютену, які можна їсти гімнасткам", — говорить українська гімнастка.

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину.