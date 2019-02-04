"Було б бажання": ефектна Віра Брежнєва замотивувала зарядкою на пляжі

Співачка разом з подругою захопила шанувальників своєю працездатністю і спортивною формою

Известная певица Вера Брежнева, которая на днях отпраздновала 37-летие в семейном кругу, показала, какие упражнения делала во время отдыха на Мальдивах. Свою пляжную зарядку она сняла на видео и опубликовала в Instagram.

В ролике артистка в спортивном топе и шортах вместе со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой выполняет комплекс упражнений с резинкой.

"Даже при том, что в отеле был шикарный спортзал, особое удовольствие было - позанимаются на пляже, тем более, что мы Еленой Перминовой можем заниматься везде - было бы желание. Ну и, в данном случае – резинки. А вы занимаетесь спортом в отпуске?" - поинтересовалась артистка.

Ее вопрос не остался без внимания: поклонники стали восхищаться мотивирующим видео, а к обсуждениям даже подключилась популярный фитнес-тренер Анита Луценко.

"Твоя техника мне нравится", - похвалила звезду самая спортивная телеведущая страны.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Подписчики Веры также восхитились ее целеустремленностью и умением держать себя в форме при любых обстоятельствах.

"На это можно смотреть бесконечно! Крутые", "Молодцы девчонки", "Девченки - умнички и условия, конечно, шикарнейшие!", "Какая вы спортивная в свои 37. Аж мотивируете на спорт молодых", "Вы такие красотки с потрясающей фигурой!", "Занимаемся спортом и не только в отпуске! Ой, как приятно смотреть, что любимые артисты ведут такой образ жизни. Спасибо, Вера!" - благодарили знаменитость комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

В своих "историях" Брежнева и ее подруга показали свои руки в песке, заявив, что так они выглядят после усиленного труда во благо красивой и спортивной фигуры.

Фото: Вера Брежнева и Лена Перминова (instagram.com/ververa)

Напомним, что Вера Брежнева на Мальдивах с подругами показала, как проводит время на пляже и чем занимается на курорте.

Ранее Вера Брежнева подразнила подписчиков пикантным фото в купальнике на фоне экзотических островных пейзажей.

Видео: РБК-Украина