"Було дуже нелегко": Регіна Тодоренко відверто розповіла про пошуки няні для сина

Регіна Тодоренко - ніжна і турботлива мама, яка в грудні 2018 року народила свого первістка Михайла. Однак ведуча не могла дозволити собі надовго випасти з робочого процесу, а тому прийняла нелегке рішення і всього через кілька місяців після пологів вийшла на роботу. До того часу вона вже також повернула собі прекрасну форму і помітно схудла - нещодавно артистка зізналася, як же їй вдалося позбутися зайвих кіло після появи сина на світ так швидко. Крім того, їм з Владом Топаловим довелося шукати для дитини няню - і цей процес виявився досить складним!

На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала миле фото з прогулянки з малюком на вулиці - вона у спортивному одязі та без макіяжу сидить на лавочці біля моря, а поруч стоїть коляска з синочком. Судячи з усього, кадр був зроблений ще влітку або ранньої осені в рідній Одесі.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У підпису Тодоренко відверто розповіла, як проходив процес вибору няні для Майкла і що її іноді дивувало і навіть шокувало.

"Ми з @vladtopalovofficial - дуже допитливі, трепетні батьки. Я - задрот, який вичитує тонни літератури по вихованню дитини, а ВМ - дуже чуйний батько, який прислухається до своїх інстинктів! Тому у виборі Нянь нам було дуже нелегко, напевно як і всім! Спершу я протестувала: "Віддати якійсь чужій жінці свою дитину???? Ніколи в житті! Never!!!" спочатку поманили мама, тітка і сестра)) Коли вийшла на роботу, я зрозуміла , що допомога кваліфікованого педагога-вихователя просто необхідна!!! Замість того, щоб сидіти годинами на форумах, де тисячі неперевірених фактів і суб'єктивних думок і вишукувати інформацію по розвитку дитини, ми вирішили найняти професіонала в цій сфері! Знайти педагога-психолога, який буде нам помічником, порозуміється з дитиною, буде відповідати всім нашим вимогам, ще і пристосується до нашого темпоритму - це велике щастя Але для щастя нам знадобилося кілька місяців співбесід", - поділилася телеведуча.

За її словами, багато кандидатури на роль няні дуже вражали її - а також їхні методи виховання дітей.

"І не тому що няні погані, просто у кожного є свої засади, принципи , через які дуже складно переступати: деякі няні Працювали з дітьми, навіть не бачачи батьків (у папи бізнес, а мама тусується в Монако з подружками); були няні, які поводяться з дитиною як з овочем, кажучи «ну, він же ще нічого не розуміє»; бували ті, що диктували свої правила; але в більшості випадків всі розповідають про своє тяжке життя, про хвороби своїх родичів і про те, про що я б і не хотіла знати і навіть не питала, але апогеєм цього заходу стала няня, яка через 2 години роботи чесно повідомила: «ой, я при батьках працювати не зможу, тільки сам-на-сам з дитиною, у мене свій підхід до дітей, а ви почнете мене контролювати» WHAT??? В яких сім'ях доводилося працювати цим прекрасним добрим жінкам, що у них склалися такі правила, переконання??? Мене деколи навіть відлякували дивні питання Нянь: «у вас тато сам змінює підгузник і миє дитині попу?», «я вперше бачу маму, яка приймає ванну з малюком кожен день», «ого, ви працюєте і годуєте грудьми, а в сім'ях, де ми працювали, навіть не намагалися налагодити ГВ", - пише зірка

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі в коментарях дякують Регіні за відвертість і запевняють, що вона чудова мама.

Шикарний пост

Яка красуня

Регіна, Діліться де і як шукали, благаю))

Розумниця!

Ви круті! Без няні нині як без рук

Тому в США, якщо немає можливості няню, віддають в садок який з 2 - 3 місяць приймають дітей ...а декрету взагалі немає.

Красива Одеська локація

Добре, що у вас інше ставлення до няням і синочку! Це дуже радує)

Регіна, ти крута мати

Поділіться, як і де шукали?

Ви молодець..справжня мама

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася планами на материнство і зробила зізнання про стосунки з чоловіком Владом Топаловим.