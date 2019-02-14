"Було дуже красиво": Тодоренко розповіла про найромантичніше побачення з Топаловим

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

У День всіх закоханих ведуча поділилася зворушливим спогадом

Екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко і Влад Топалов довго приховували свої стосунки, однак з тих пір встигли офіційно оформити шлюб і навіть народити сина. Останнім часом яскрава пара, яка лише нещодавно зізналась, яке ім'я дала немовляті, з задоволенням ділиться в соцмережах барвистими фотографіями та історіями зі свого життя.

У День всіх закоханих Регіна розговорилася і розповіла, яким було найромантичніше побачення в її житті. Звичайно ж, його влаштував її коханий, а тепер вже чоловік Влад, передає Clutch.

Як повідомила ведуча, це було в Лондоні в китайському ресторані, і вийшло дуже круто. При цьому тоді вона вже була вагітна їх первістком.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Я останнім часом була на побаченні тільки з чоловіком. Ми їли качку по-пекінськи і гуляли весь день, їздили на колесо огляду. Власне кажучи, це було комбінування побачення з подорожжю і плюс мій день народження. Це було дуже красиво. Ми обійшли практично все місто пішки, пройшли 20 кілометрів. Тоді я вже була на четвертому місяці вагітності", – поділилася Тодоренко.

Зазначимо, що незважаючи на своє "цікаве положення", Регіна мало не до самих пологів вела активний спосіб життя - дівчина багато працювала, подорожувала і відвідувала світські заходи.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко показала фанам "реалії життя" і поділилася пікантним хоум-відео з чоловіком Владом Топаловим. При цьому співак зображений у ролику в самих лише трусах.

Ми також писали, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов в елегантних вечірніх нарядах захопили мережу яскравими фото з неймовірної повітряної пригоди - пара політала на вертольоті.

До речі, Регіна Тодоренко налякала прихильників новиною про ускладнення здоров'я після пологів.

Відео: РБК-Україна