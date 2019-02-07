"Були істерики і сльози": дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді

Молода мама зізналася, що поборола свій найбільший страх

23-летняя Алла Барановская, жена украинского ресторатора Николая Тищенко, которая почти всю зиму наслаждается отдыхом в солнечном Таиланде с семьей, рассказала, что они решили перейти от пляжного отдыха к активному. Пара посетила новый экстрим-парк в Таиланде, где опробовала разнообразные аттракционы.

На своей странице в Instagram молодая мама поделилась фото и видео из парка, отметив, что самое интересное осталось за кадром, ведь не везде можно взять с собой камеру или телефон. Она также призналась, что в этот день победила свой самый большой страх - высоты. При этом двухлетнего сына Давида они брать с собой не стали.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Hanuman World. Новый экстрим парк! Мы приехали именно сюда, потому что все новое и очень крутое оборудование! Я за безопасный экстрим. Месяц отсылались, теперь готовьтесь сохранять разные локации острова! Все, кто сейчас на местности, срочно сюда. Мой самый большой страх это высота и сегодня я его поборола. Были и истерики и слезы. Но! Все эти канатки просто цветочки по сравнению с новейшим роллером)) Это ад, товарищи. Погуглите. Я думала, что все, конец - 850 метров свободного падения со скоростью до 50 км/час )) це того варте)) Испугались все. p.s. Детей не берите)) Ну я бы не брала)) Но многие катались. Есть среди вас экстремалы? Я тестирую себя в 2019", - поделилась Алла.

На видео Барановская прокатилась по канатному маршруту, при этом ее супруг за кадром кричит: "Открой глаза!"

"Пошла жара! Это было самым легким испытанием)) Круто?)) Мужики заразы. Берите самый экстремальный тур с роллером !!! Тур Детский всего 2 канатки ни о чем! Вообще в Тае не нужны экскурсоводы никуда)) Все можно бронировать легко самим", - отметила девушка.

Видео: (instagram.com/allabonya)

Поклонники восхитились отличным внешним видом бизнесвумен и ее смелостью.

"Красотка", "Неймовірно виглядаєте", "Оооочень" фигура огонь", "Тоже га Пхукете катались! Я ооооочень боялась, а муж как ни в чем не бывало, но в итоге очень круто. Очень понравилось!", "Алла так боролась за фигуру, что постепенно начала исчезать)))) худыш)", "Ужас!!!! Вы-очень отважная)))", "Кайф! тоже хочу!", "Блин, а где же крик", "Заразы - это точно! ох, адреналинчик!" - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

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