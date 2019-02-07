ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Були істерики і сльози": дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 17:33
"Були істерики і сльози": дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Молода мама зізналася, що поборола свій найбільший страх

23-річна Алла Барановська, дружина українського ресторатора Миколи Тищенка, яка майже всю зиму насолоджується відпочинком у сонячному Таїланді з сім'єю, розповіла, що вони вирішили перейти від пляжного відпочинку до активного. Пара відвідала новий екстрим-парк у Таїланді, де випробувала різноманітні атракціони.

На своїй сторінці в Instagram молода мама поділилася фото і відео з парку, зазначивши, що найцікавіше залишилося за кадром, адже не скрізь можна взяти з собою камеру або телефон. Вона також зізналася, що в цей день перемогла свій найбільший страх - висоти. При цьому дворічного сина Давида вони брати з собою не стали.

&quot;Були істерики і сльози&quot;: дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Hanuman World. Новий екстрім парк! Ми приїхали саме сюди, тому що все нове і дуже круте обладнання! Я за безпечний екстрім. Місяць відсилалися, тепер готуйтеся зберігати різні локації острова! Всі, хто зараз на місцевості, терміново сюди. Мій найбільший страх-це висота і сьогодні я його поборола. Були і істерики і сльози. Але! Всі ці канатки просто квіточки порівняно з новітнім ролером)) Це пекло, товариші. Погугліть. Я думала, що все, кінець - 850 метрів вільного падіння зі швидкістю до 50 км/год )) це того варте)) всі злякалися. p.s. Дітей не беріть)) Ну я б не брала)) Але багато каталися. Є серед вас екстремали? Я тестую себе в 2019", - поділилась Алла.

На відео Барановська прокотилася по канатному маршруту, при цьому її чоловік за кадром кричить: "Відкрий очі!"

"Пішла жара! Це було найбільш легким випробуванням)) Круто?)) Мужики зарази. Беріть самий екстремальний тур з ролером!!! Тур Дитячий всього 2 канатки ні про що! Взагалі в Таї не потрібні екскурсоводи нікуди)) Все можна бронювати легко самим", - зазначила дівчина.

Відео: (instagram.com/allabonya)

Шанувальники захопилися відмінним зовнішнім виглядом бізнесвумен і її сміливістю.

"Красуня", "Неймовірно виглядаєте", "Оооочень" фігура вогонь", "Теж га Пхукеті каталися! Я дуууууже боялася, а чоловік, як ні в чому не бувало, але в підсумку дуже круто. Дуже сподобалося!", "Алла так боролася за фігуру, що поступово почала зникати)))) худиш)", "Жах!!!! Ви-дуже відважна)))", "Кайф! теж хочу!", "Блін, а де ж крик", "Зарази - це точно! ох, адреналінчик!" - пишуть підписники в коментарях.

&quot;Були істерики і сльози&quot;: дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді&quot;Були істерики і сльози&quot;: дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка в бікіні захопила барвистим фото.

Раніше Алла Барановська розповіла про хитрощі, які їй допомагають худнути на відпочинку без особливих витрат часу і зусиль.

Нагадаємо, що дружина Миколи Тищенко Алла Барановська поділилася цікавою історією, пов'язаною з вибором її гардеробу.

"Картоплю посадила?": довгонога Нікітюк показала свою "дачу" на Мальдівах Картинка з журналу: дружина Миколи Тищенко в бікіні захопила мальвничим фото
Новини України таиландотдыхМикола ТищенкоАлла Барановская
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся