"Були істерики і сльози": дружина Тищенка показала экстремальні розваги в Таїланді

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Молода мама зізналася, що поборола свій найбільший страх

23-річна Алла Барановська, дружина українського ресторатора Миколи Тищенка, яка майже всю зиму насолоджується відпочинком у сонячному Таїланді з сім'єю, розповіла, що вони вирішили перейти від пляжного відпочинку до активного. Пара відвідала новий екстрим-парк у Таїланді, де випробувала різноманітні атракціони.

На своїй сторінці в Instagram молода мама поділилася фото і відео з парку, зазначивши, що найцікавіше залишилося за кадром, адже не скрізь можна взяти з собою камеру або телефон. Вона також зізналася, що в цей день перемогла свій найбільший страх - висоти. При цьому дворічного сина Давида вони брати з собою не стали.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Hanuman World. Новий екстрім парк! Ми приїхали саме сюди, тому що все нове і дуже круте обладнання! Я за безпечний екстрім. Місяць відсилалися, тепер готуйтеся зберігати різні локації острова! Всі, хто зараз на місцевості, терміново сюди. Мій найбільший страх-це висота і сьогодні я його поборола. Були і істерики і сльози. Але! Всі ці канатки просто квіточки порівняно з новітнім ролером)) Це пекло, товариші. Погугліть. Я думала, що все, кінець - 850 метрів вільного падіння зі швидкістю до 50 км/год )) це того варте)) всі злякалися. p.s. Дітей не беріть)) Ну я б не брала)) Але багато каталися. Є серед вас екстремали? Я тестую себе в 2019", - поділилась Алла.

На відео Барановська прокотилася по канатному маршруту, при цьому її чоловік за кадром кричить: "Відкрий очі!"

"Пішла жара! Це було найбільш легким випробуванням)) Круто?)) Мужики зарази. Беріть самий екстремальний тур з ролером!!! Тур Дитячий всього 2 канатки ні про що! Взагалі в Таї не потрібні екскурсоводи нікуди)) Все можна бронювати легко самим", - зазначила дівчина.

Відео: (instagram.com/allabonya)

Шанувальники захопилися відмінним зовнішнім виглядом бізнесвумен і її сміливістю.

"Красуня", "Неймовірно виглядаєте", "Оооочень" фігура вогонь", "Теж га Пхукеті каталися! Я дуууууже боялася, а чоловік, як ні в чому не бувало, але в підсумку дуже круто. Дуже сподобалося!", "Алла так боролася за фігуру, що поступово почала зникати)))) худиш)", "Жах!!!! Ви-дуже відважна)))", "Кайф! теж хочу!", "Блін, а де ж крик", "Зарази - це точно! ох, адреналінчик!" - пишуть підписники в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка в бікіні захопила барвистим фото.

Раніше Алла Барановська розповіла про хитрощі, які їй допомагають худнути на відпочинку без особливих витрат часу і зусиль.

Нагадаємо, що дружина Миколи Тищенко Алла Барановська поділилася цікавою історією, пов'язаною з вибором її гардеробу.