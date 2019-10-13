"Була дуже молода": Оля Полякова зізналася, на що витратила гроші чоловіка в Парижі

"Королева ночі" української сцени Оля Полякова зі своїм чоловіком Вадимом вже більше 15 років разом. Пара виховує двох дочок і, незважаючи на непрості періоди ,- до прикладу, на початку їх відносин співачка була коханкою чоловіка - змогла пережити, залишитися разом і зберегти свою любов. Нещодавно в інтерв'ю "Світському життю" артистка згадала, як пройшла її перша поїздка в Париж.

Оля поїхала туди зі своєю мамою. Вона була вже знайома зі своїм майбутнім чоловіком, так що той допоміг їй з фінансами. Артистка зізналася, на що саме вона витратила чимало грошей обранця в столиці Франції.

"Він мені дав з собою свою платинову картку і я витратила 50 тисяч євро. На той час це було як зараз 150 тисяч. Ціни були в три, а то й чотири рази дешевше, ніж зараз. Я тоді була дуже молода і дуже не одягнена, і мені потрібно було прикривати свої сороміцькі місця, тому я поїхала прикривати їх в самі круті бутіки: Dior, Prada, Chanel", - зізналася виконавиця.

Відео: (youtube.com/Світське життя)

До речі, в цьому році Оля з чоловіком святкували 15-ту річницю весілля. Полякова поділилася, як вони з коханим привітали один одного зі святом.

"Він замовив машину, вона йому дуже довго йшла, рік з Америки, і прийшла в той день, коли у нас було 15-річчя. Йому довелося подарувати цей автомобіль мені, а я йому подарувала пляшку хорошого віскі, щоб він напився з горя, що у нього таки не буде машини. А так у нього вже все є", - зазначила співачка.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом (прес-служба)

Нагадаємо, Оля Полякова відверто пояснила, чому спить без свого чоловіка. Виявляється, у співачки дуже чуйний сон, який може потривожити будь-який сторонній звук.

Раніше дочка Олі Полякової Маша Полякова захопила стильним осіннім луком.