Бунтарка Віра Брежнєва здивувала мережу несподіваною імпровізацією

Співачка вразила шанувальників енергійністю і музичним смаком

Вера Брежнева умеет удивить поклонников, открываясь для них каждый раз с новой стороны. Так, она недавно показала фото, сделанное во время саундчека в необычном для себя образе, а теперь решила поразить подписчиков в Instagram необычной импровизацией.

Певица решила сделать "ход конем" и решила запутать фанов. На видео она лежит на ковре и сообщает, что просто отдыхает и никого не трогает. Но тут внезапно артистка вскакивает и начинает зажигательно и эмоционально танцевать под живое исполнение музыкантами хита группы Nirvana. Вместе со звездой удовольствие от процесса получет и ее творческая комманда, котрая также веселится вместе с Верой.

Артистка облачена в комбинезон свободного кроя цвета слоновой кости с поясом от бренда DEJA. Из украшений на ней лишь едва различимые серьги и тонкий золотой браслет.

Поклонники певицы удивились разноплановости ее музыкальных вкусов. Они оценили ее внезапную импровизацию и одарили комплиментами.

"Хорошее начало, а продолжение - огонь", "Какая вы классная", "Класс! Зажигай, свети и цвети!", "Волшебная! Как ребенок радуетесь! Огромная ценность в этом для души", "Столько энергии", "Как здорово. Наверное, атмосфера нереальная", "Вера, Вы супер. Зажигалка, я радуюсь вместе с Вами. Шикарная Вы звезда", - писали комментаторы.

Напомним, что Вера Брежнева в ярком, броском наряде "сверкнула" роскошным декольте, восхитив сеть.

Ранее Вера Брежнева заинтриговала поклонников сменой цвета волос. Певица призналась, что то лишь временный эффект.

Видео: РБК-Украина