"Майбутні артистки": Світлана Лобода показала запальні танці своїх дочок

Дівчата явно пішли в зоряну маму своїм артистизмом
Українська співачка Світлана Лобода виховує двох дочок, причому до цих пір офіційно не розкрила, хто ж є батьком молодшої дівчинки Тільди, та й обличчя малятка приховує від публіки. А нещодавно і зовсім викликала хвилю чуток про свою третю вагітність, опублікувавши інтригуюче відео зі старшою донькою Євою, яка заявила, що "чекає на братика". Артистка ніяк їх не коментує і насолоджується спілкуванням зі своїми малятами.
Лобода викликала хвилю розчулення в мережі новим відео в Instagram - зірка показала, як її доньки запально танцюють під музику. У ролику 8-літня Єва і півторарічна Тільда, одягнені в одяг з елементами, які світяться в темряві, весело танцюють в темній кімнаті. При цьому молодша знята спиною до камери. Малятко непогано зловила ритм і забавно присідає в такт.
"Мої діти. у них свої танці", - прокоментувала чарівне відео Світлана.
Відео: Світлана Лобода показала танцюючих дочок (instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники прийшли в захват від талантів дочок співачки і залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, Світлана Лобода вразила мережу ідеальним вертикальним шпагатом.