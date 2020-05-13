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Майбутня балерина: Катерина Кухар похвалилася вражаючою гнучкістю 5-річної доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 09:27
Майбутня балерина: Катерина Кухар похвалилася вражаючою гнучкістю 5-річної доньки
Катерина Кухар з донькою Настею (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Дівчинка йде по стопах зіркових батьків

Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми продовжують перебувати вдома на самоізоляції. При цьому українська прима-балерина задалася питанням, як же бути - виходити вже з карантину або ще не варто. Однак навіть в домашній обстановці Кухар і Стоянов не перестають надихати фоловерів, особливо мотивуючи їх займатися спортом і стежити за формою. Більше того, до питання мотивації приєдналися діти зіркової пари. Наприклад, 5-річна донька Кухар і Стоянова вже пішла по стопах своїх пластичних батьків.

На своїй instagram-сторінці Катерина опублікувала нове "гнучке" фото, вихваляючись талантом дочки. В кадрі прима-балерина Національної опери України демонструє свій бездоганний поздовжній шпагат. А поруч зі своєю зірковою мамою в поперечному шпагаті сидить 5-річна Настя. Імениті батьки вже не раз підкреслювали, що у дівчинки є всі задатки, щоб в майбутньому стати балериною!

Майбутня балерина: Катерина Кухар похвалилася вражаючою гнучкістю 5-річної доньки

Катерина Кухар з донькою Настею (скріншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

“Бути чи не бути - ось в чому питання. Stay home or go for a walk?" - запитує Катерина, залишитися удома, або вийти на вулицю.

Тим часом Олександр Стоянов також присвятив свій новий пост послабленню карантину в Україні. За словами прем'єра, його знайомі розділилися на два типи - одні подалися в ресторани, інші - в салони.

“Ну що, друзі, відчули перший день карантину, що минаэ? Як ви провели цей день? У мене знайомі поділилися на дві категорії: одні пішли на улюблену терасу ресторану, а інші в салони по догляду за собою)) Ну, а переважна більшість продовжили насолоджуватися вихідним і ще не ризикують кардинально міняти вже звичний спосіб життя", - пише Стоянов

Майбутня балерина: Катерина Кухар похвалилася вражаючою гнучкістю 5-річної доньки

Олександр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, раніше Кухар розкрила свій раціон харчування на карантині. Прима-балерині важливо не набрати вагу і не втратити форму за час вимушеної паузи у виступах, так що вона ретельно стежить за своїм раціоном, іноді все ж дозволяючи собі шкідливі смаколики.

Теги Новини України Катерина КухарАлександр Стоянов
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